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    Новости

    Три будущих фильма Гильермо Дель Торо: режиссёр рассказал о планах

    2 июля 2020
    Кот-император
    02.07.2020
    5659
    2 минут на чтение
    Три будущих фильма Гильермо Дель Торо: режиссёр рассказал о планах

    Режиссёр и продюсер Гильермо Дель Торо в интервью рассказал, как продвигаются дела с тремя его будущими проектами: «Аллея кошмаров», «Пиноккио» и «Хребты безумия».

    Аллея кошмаров

    Съёмки «Аллеи кошмаров» приостановили в марте из-за эпидемии коронавируса. Но по словам Дель Торо, приказ на остановку съёмок отдал он сам, за неделю до того, как это сделала вся остальная киноиндустрия. За счёт этого, по его словам, никто из съёмочной группы не заразился. Фильм к этому моменту был готов уже на 45%, и съёмки теперь возобновятся в лучшем случае осенью. «Скрестим пальцы!», говорит Дель Торо.

    Напомним, «Аллея кошмаров» — экранизация книги Вильяма Грешема. Её главный герой, которого играет Бредли Купер — артист карнавала, мастерски умеющий манипулировать людьми. Он влюбляется в психиатра (Кейт Бланшетт), которая оказывается куда опаснее, чем он ожидал. У книги уже была экранизация в 1947 году, выполненная в духе нуара.

    Пиноккио

    Другой давно ожидаемый проект Дель Торо — кукольный мюзикл «Пиноккио», который должен стать мрачной версией известной сказки. Из-за эпидемии его съёмки будут проходить в условиях повышенной безопасности. Гильермо лично составил 80-страничный протокол, которому должна будет следовать съёмочная группа.

    В кукольной анимации множество декораций находится рядом внутри одного павильона. Там может быть штук десять площадок. Нам пришлось создать протокол, по которому мы теперь будем размещать эти площадки на определённом расстоянии друг от друга. Мы будем работать посменно, чтобы никто никого не заразил. На данный момент здоровье, безопасность — приоритет номер один. Нам придётся к этому привыкнуть. Не думаю, что мы сможем вернуться к прежним нормам. Теперь всё будет немного по-другому.

    Хребты безумия

    И конечно же журналистов интересовало, как обстоят дела с самым долгожданным проектом Дель Торо — «Хребтами безумия» по книге Лавкрафта. В отличие от двух других фильмов, этот продолжает пребывать в производственном аду ещё с 2000-х годов. Но Гильермо не отказался от него и не оставляет надежды когда-нибудь воплотить свою мечту.

    Поэтому с тех пор, как проект отменили, я ношу это кольцо. Это ненастоящее кольцо ненастоящего университета, который упоминается в книге — Мискатоникского университета. Я буду носить его, пока не сниму фильм. Ну, или пока меня не похоронят вместе с ним.

    Это трудная задача. Мы с Джеймсом Кэмероном были сопродюсерами… у нас был Том Круз, и мы думали, что вот-вот снимем его, но мы не сняли, не получилось. Такие решения не мне принимать. Большинство из нас, киноделов, обитает в мире, где всё вращается на уровне, который нам не по карману. Люди думают, что наша карьера — это серия решений. Но наша карьера — это серия случайностей, где ваши решения — только верхушка. Вы не можете выбрать, снимать этот фильм или другой.

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    Кот-император
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