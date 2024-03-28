Триквел «Сокровищ нации» сделают, если Николасу Кейджу понравится сценарий

Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что триквел «Сокровищ нации» все-таки находится в работе.

Сейчас его пишет «блестящий» сценарист — о ком именно идет речь, непонятно. И если сценарий понравится Николасу Кейджу, то фильм отправят в полноценное производство.

Мы работаем над фильмом довольно долго. У нас есть блестящий сценарист, который им занимается. Если мы своевременно получим сценарием и отправим его Нику, и если он ему понравится, то мы сделаем еще один фильм. Мы точно хотели бы.

Ранее Николас Кейдж говорил, что триквела «Сокровищ нации» нет и порекомендовал не искать сокровищ у Disney.