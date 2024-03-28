Триквел «Сокровищ нации» сделают, если Николасу Кейджу понравится сценарий

Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что триквел «Сокровищ нации» все-таки находится в работе.
Сейчас его пишет «блестящий» сценарист — о ком именно идет речь, непонятно. И если сценарий понравится Николасу Кейджу, то фильм отправят в полноценное производство.
Мы работаем над фильмом довольно долго. У нас есть блестящий сценарист, который им занимается. Если мы своевременно получим сценарием и отправим его Нику, и если он ему понравится, то мы сделаем еще один фильм. Мы точно хотели бы.
Ранее Николас Кейдж говорил, что триквела «Сокровищ нации» нет и порекомендовал не искать сокровищ у Disney.
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Дмитрий Кинский | 13.03.2024 | 1320
Актер порекомендовал не искать сокровища у Disney.
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