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    Триквел «Сокровищ нации» сделают, если Николасу Кейджу понравится сценарий

    28 марта 2024
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    28.03.2024
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    Триквел «Сокровищ нации» сделают, если Николасу Кейджу понравится сценарий

    Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что триквел «Сокровищ нации» все-таки находится в работе.

    Сейчас его пишет «блестящий» сценарист — о ком именно идет речь, непонятно. И если сценарий понравится Николасу Кейджу, то фильм отправят в полноценное производство.

    Мы работаем над фильмом довольно долго. У нас есть блестящий сценарист, который им занимается. Если мы своевременно получим сценарием и отправим его Нику, и если он ему понравится, то мы сделаем еще один фильм. Мы точно хотели бы.

    Ранее Николас Кейдж говорил, что триквела «Сокровищ нации» нет и порекомендовал не искать сокровищ у Disney.

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     Дмитрий Кинский |  13.03.2024 |  1320

    Актер порекомендовал не искать сокровища у Disney.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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