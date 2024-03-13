Николас Кейдж: «Сокровищ нации 3» не существует

Николас Кейдж в одном из интервью заявил, что Disney не работает над триквелом «Сокровищ нации».
Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о продолжении франшизы с Кейджем в главной роли.
Нет, «Сокровищ нации 3» не существует. Если вы хотите найти сокровища, то не смотрите в сторону Disney, ладно? Там их нет.
В конце 2022 года «Сокровища нации» получили телевизионный спин-офф под названием «На краю истории», который не понравился критикам и зрителям.
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