Николас Кейдж: «Сокровищ нации 3» не существует

Николас Кейдж в одном из интервью заявил, что Disney не работает над триквелом «Сокровищ нации».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о продолжении франшизы с Кейджем в главной роли.

Нет, «Сокровищ нации 3» не существует. Если вы хотите найти сокровища, то не смотрите в сторону Disney, ладно? Там их нет.

В конце 2022 года «Сокровища нации» получили телевизионный спин-офф под названием «На краю истории», который не понравился критикам и зрителям.