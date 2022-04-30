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    Фан

    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро

    30 апреля 2022
    30.04.2022
    14333
    0 минут на чтение
    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро 1

    Интереснейший формат для фанатского погружения: взгляните на интерактивную карту по сериалу «Доктор Кто» в виде метро Лондона, на которой представлены все враги и друзья Доктора.

    Каждому Доктору соответствует своя ветка подземки: серая ветка — это Первый, зелёная — Второй, синяя — Третий и так далее. Враги Доктора представлены в виде станций, а спутницы и спутники отмечены в легенде и также выделены цветом своего Доктора.

    Всё интерактивно: если навести курсор на персонажа, может появиться его изображение (но не на всех злодеях), а при клике вас сразу перекинет на соответствующую статью в фандомной википедии. Карта пока не включает материалов по 12 и 13 Докторам, но это уже восхитительный способ изучения вселенной «Доктора Кто» и погружения в атмосферу культового британского сериала.

    Фанат «Доктора Кто» сделал карту врагов и спутников Доктора в виде метро ЛондонаСам формат «Доктора Кто» предлагает отличную основу для создания всевозможных карт, схем и инфографики в целом. Так, в 2016 году была выпущена книга «Doctor Who: Whographica. An Infographic Guide to Space and Time» — сборник красочных и креативных визуализаций и инфографики по сериалу.

    Фанат «Доктора Кто» сделал карту врагов и спутников Доктора в виде метро Лондона 1 Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро

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     Кот-император |  21.02.2022

    Многие посчитали, что система совсем не подходит вселенной «Доктора Кто».

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