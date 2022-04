Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро

Интереснейший формат для фанатского погружения: взгляните на интерактивную карту по сериалу «Доктор Кто» в виде метро Лондона, на которой представлены все враги и друзья Доктора.

Каждому Доктору соответствует своя ветка подземки: серая ветка — это Первый, зелёная — Второй, синяя — Третий и так далее. Враги Доктора представлены в виде станций, а спутницы и спутники отмечены в легенде и также выделены цветом своего Доктора.

Всё интерактивно: если навести курсор на персонажа, может появиться его изображение (но не на всех злодеях), а при клике вас сразу перекинет на соответствующую статью в фандомной википедии. Карта пока не включает материалов по 12 и 13 Докторам, но это уже восхитительный способ изучения вселенной «Доктора Кто» и погружения в атмосферу культового британского сериала.

Сам формат «Доктора Кто» предлагает отличную основу для создания всевозможных карт, схем и инфографики в целом. Так, в 2016 году была выпущена книга «Doctor Who: Whographica. An Infographic Guide to Space and Time» — сборник красочных и креативных визуализаций и инфографики по сериалу.