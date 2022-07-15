«Твои союзники проиграли»: трейлер третьего сезона мультсериала DOTA: Dragon’s Blood: Book 3

Netflix показал трейлер третьего сезона мультсериала по вселенной Dota.

В продолжении «Крови дракона» рыцарю-дракону Дэвиону вместе с союзниками предстоит сразиться с могущественным Террорблейдом, который стремится захватить души драконов и поставить на колени весь мир.

От экспозиции сериал перешёл к действию — весь ролик пропитан масштабным экшеном, включая падение обломков с орбиты на города.

Над третьим сезоном по-прежнему работает южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре»). Шоураннером и сценаристом выступает Эшли Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс»).

Фэнтезийное приключение возвращается 11 августа.