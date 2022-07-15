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    Новости

    «Твои союзники проиграли»: трейлер третьего сезона мультсериала DOTA: Dragon’s Blood: Book 3

    15 июля 2022
    15.07.2022
    289
    1 минута на чтение

    Netflix показал трейлер третьего сезона мультсериала по вселенной Dota.

    В продолжении «Крови дракона» рыцарю-дракону Дэвиону вместе с союзниками предстоит сразиться с могущественным Террорблейдом, который стремится захватить души драконов и поставить на колени весь мир.

    От экспозиции сериал перешёл к действию — весь ролик пропитан масштабным экшеном, включая падение обломков с орбиты на города.

    Над третьим сезоном по-прежнему работает южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре»). Шоураннером и сценаристом выступает Эшли Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс»).

    Фэнтезийное приключение возвращается 11 августа.

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     Никита Казимиров |  29.03.2021

    Правда, за восемь эпизодов авторы лишь подвели сюжет к глобальному противостоянию и только-только начали раскрывать замыслы героев.

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