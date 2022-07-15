«Твои союзники проиграли»: трейлер третьего сезона мультсериала DOTA: Dragon’s Blood: Book 3

Netflix показал трейлер третьего сезона мультсериала по вселенной Dota.
В продолжении «Крови дракона» рыцарю-дракону Дэвиону вместе с союзниками предстоит сразиться с могущественным Террорблейдом, который стремится захватить души драконов и поставить на колени весь мир.
От экспозиции сериал перешёл к действию — весь ролик пропитан масштабным экшеном, включая падение обломков с орбиты на города.
Над третьим сезоном по-прежнему работает южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре»). Шоураннером и сценаристом выступает Эшли Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс»).
Фэнтезийное приключение возвращается 11 августа.
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Правда, за восемь эпизодов авторы лишь подвели сюжет к глобальному противостоянию и только-только начали раскрывать замыслы героев.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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