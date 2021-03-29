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    #Netflix #аниме #фэнтези-сериал #экранизация игры

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры

    29 марта 2021
    Аватар
    29.03.2021
    23703
    6 минут на чтение
    #Netflix #аниме #фэнтези-сериал #экранизация игры
    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 7

    Драконы убили семью рыцаря Дэвиона, и он посвятил жизнь их уничтожению. На сей раз Дэвион обнаруживает гнездо древнего дракона — согласно легендам, справиться с этим чудовищем не сможет ни один человек, и даже само сражение чревато колоссальными разрушениями. Рыцарь решает его не трогать. Но дракона находит жуткий демон Террорблейд, стремящийся уничтожить всё сущее.

    Дэвион невольно становится свидетелем битвы двух сверхъестественных созданий, в результате которой к нему переходит душа дракона. Теперь он может из героя превратиться в беспощадного убийцу, если не возьмёт под контроль новые силы. Помочь ему соглашаются девушка Мирана с напарницей Марси — они ищут мудреца, чтобы вернуть нечто важное для своего народа.

    Dota: Dragons Blood

    Жанр: фэнтези
    Шоураннеры: Эшли Эдвард Миллер
    Роли озвучивают: Юрий Ловенталь, Джош Китон, Лара Пулвер, Тони Тодд
    Премьерный показ: 25 марта 2021 года, Netflix
    Продолжительность: 8 серий по 26−28 минут
    Похоже на:
    Castlevania
    «Аватар: Легенда о Корре»

    Что вы знаете об игре Dota 2? Люди, игравшие в неё хотя бы 100 часов (что по местным меркам скромно), наверняка расскажут о разнообразии персонажей и их умений, о яростных сражениях, в которых всё изменить может один удачный ход, и о прочих нюансах игрового процесса. Те, кто в неё не играл, скорее ограничатся общими фразами об огромной популярности Dota 2 в Steam и шутками о её, скажем так, экстравагантном сообществе.

    Разработчики игр вспоминают о вселенной и сюжете в последнюю очередь, хотя Valve старается развивать эти элементы — через комиксы, внутриигровые события, обновления и разные мелочи вроде фраз героев. Мультсериал «DOTA: Кровь дракона» — лучшая на сегодня попытка добавить Dota 2 внятное повествование. И она настолько хороша, что может заинтересовать даже не знакомых с первоисточником людей.

    Официально «DOTA: Кровь дракона» называется оригинальным аниме от Netflix, о чём напоминает заставка в начале каждой серии. Термин уже успел вызвать споры среди зрителей, так что давайте сразу внесём ясность. На японском «аниме» означает любую анимацию, так что на вопрос о любимом аниме японец вполне может ответить «История игрушек» или нечто подобное. Но так как слово японское, в остальном мире принято считать, что аниме — это исключительно анимация, созданная в Японии.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 8

    Производством «DOTA: Кровь дракона» занималась корейская студия Studio Mir, подарившая нам «Легенду о Корре», «Чёрный динамит» и «Юную Лигу справедливости». При этом процессом руководила американская Netflix Animation, а финансировал его, как недавно выяснилось, и вовсе принц Саудовской Аравии (по совместительству большой фанат Dota 2 и аниме) Абдулла ибн Салман Аль Сауд. Так что называть экранизацию Dota 2 полноценным аниме не совсем корректно. Впрочем, аниме от Netflix давно уже превратилось в своего рода поджанр — над такими проектами работают люди из стран по всему миру.

    Впрочем, вопросы терминологии — это мелочи, главное, чтобы смотреть было интересно. К счастью, создатели «DOTA: Кровь дракона» прекрасно понимали, как работать со столь обширной вселенной. Скромная карта с тремя линиями из Dota 2 превратилась в огромный фэнтезийный мир, с королевствами, посёлками и уникальными местами.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 9

    Отношение к магии, которая часто играет роль ключевого элемента фантастических сеттингов, в сериале получилось любопытным. Если вспомнить, как активно в Dota 2 персонажи использовали сверхъестественные способности, можно было ожидать, что и в адаптации каждый второй станет творить чудеса. Но магия в «Крови дракона» — это нечто величественное и потустороннее, лишь самая малость её доступна обычным смертным. В итоге всякий раз, когда персонажи сталкиваются с волшебством, оно порождает хаос и вселяет страх.

    Сериал почти не держится за первоисточник — он пробует сформировать свою вселенную, за которой будет интересно следить и неподготовленным зрителям, и давним фанатам Dota 2. Да, тут встречаются отсылки и знакомые лица, но сюжет на них никогда не опирается, а кое в чём биографии персонажей противоречат игре. В этом проект напоминает сериал Castlevania от того же Netflix: там тоже авторы использовали знакомые образы, но возводили на их основе нечто уникальное.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры

    Стоит признать, что те, кто занимался адаптацией Dota 2, получили больше свободы, чем создатели Castlevania. Разработка персонажей с опорой на MOBA-игру, чей сюжет развивается где-то на окраинах, оставляет сценаристам большее широкий простор для фантазии. Ведь кем по сути были герои Dota 2? Набором способностей, которые нужно успешно применять и комбинировать с навыками других игроков, чтобы прийти к победе. В «Крови дракона» эти ходячие инструменты стали полноценными личностями, что не может не радовать.

    Драконий рыцарь Дэвион, один из скучнейших героев игры, здесь превратился в разудалого весельчака, что не прочь подсесть в баре к незнакомке. Мирана старается держаться в стороне от других людей, а в разговоре ведёт себя высокомерно, с позиции силы. Из Инвокера получился классический таинственный мудрец, использующий всех в своих целях, которых никому не раскрывает. Да, это несколько стереотипные образы, их мы все видели не раз, но им всё равно веришь.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 1

    Следить за развитием отношений между героями приятно благодаря ярким и искренним диалогам. О высоком сценарном мастерстве речи тут, конечно, не идёт, но герои всегда говорят уместно и по делу, в соответствии со своими характерами. Важная информация зачастую раскрывается буквально парой фраз — большое достоинство любой истории, и просто поразительно, что подобную характеристику получил сериал по Dota 2.

    С другой стороны, создатели несколько переусердствовали с построением живого мира. Вспомните первый сезон Castlevania — в нём было всего четыре серии, зато они ясно очерчивали главный конфликт и показывали вполне законченное приключение. А «Кровь дракона» за восемь эпизодов лишь подвела к глобальному конфликту и только-только начала раскрывать замыслы основных героев. Сериал очевидно создавали с заделом на продолжение, но одного сезона вполне хватило бы на полноценную историю — вместо этого авторы ограничились большой прелюдией.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 2

    Да, таким образом нам говорят, что истории Дэвиона, Мираны и Инвокера составляют лишь малую часть огромного мира, в котором об их приключениях могут даже и не знать. В какой-то мере это смелый ход, провозглашающий главенство проработанного сеттинга. Но вспомните любой другой качественный фэнтези-эпос любого формата. Первые части в них — обычно локальные, но самодостаточные истории с понятными кульминацией и финалом. «Кровь дракона» заканчивается на высокой ноте, и сразу хочется ещё, а утолить жажду нечем.

    Впрочем, сериал можно воспринимать не как эпос, а как историю группы персонажей, волей случая втянутых в масштабные события. При таком подходе стереотипность образов оказывается к месту. Зритель привязывается к этим немного наивным героям, которые под разными масками скрывают страх и неуверенность. Сразу же вспоминаются лучшие моменты «Легенды о Корре» и «Легенды об Аанге».

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 3

    Опять же, пытаясь дистанцироваться от первоисточника, авторы «Крови дракона» вывели на ключевые позиции в сюжете оригинальных героев. Если богиня Селемине хотя бы упоминается в Dota 2, то легендарный убийца драконов Кейден и эльфийка Фимрин впервые появились как раз в сериале; при этом они проработаны не хуже, чем герои, взятые из игры. Между ними даже можно провести параллели — каждому игровому персонажу здесь противопоставлен образ, выдуманный специально для шоу. Получился своеобразный метакомментарий к Dota 2 — игра с многолетней историей сравнивается со свежим сериалом, который с огромными страстью и усердием пытается вывести вселенную первоисточника на принципиально новый уровень. Кстати, ходят слухи, что Valve добавит одного из оригинальных героев сериала в Dota 2. Если так, то это значит, что «Кровь дракона» уже помогла миру игры стать разнообразнее.

    Как и в любом хорошем произведении, сюжет двигают вперёд действия отдельных персонажей. Порой они могут казаться незначительными — лишь в финале понимаешь, что у каждого поступка есть далеко идущие последствия. Уже не разберёшь, кто прав или виноват. Сериал старается не делить героев на хороших и плохих, и один опрометчивый поступок способен превратить недавнего любимца публики в главного антагониста. Такая динамика подогревает интерес к шоу, в результате чего в «Крови дракона» нет откровенно проседающих серий.

    Здесь ещё помогает смешение жанров. В сериале найдутся и элементы дорожного приключения, и политические интриги, и соревнование личностей с исключительным интеллектом. Всё это в равной степени раскидано по всем эпизодам, из-за чего темп повествования держится бодро даже на размеренных участках. Фанаты некоторых жанров, возможно, огорчатся, что именно их любимым канонам не уделили больше внимания, но на общее качество сюжета это никак не влияет.

    Отдельно поговорить стоит о визуальной составляющей проекта. У Netflix есть как выдающиеся работы вроде Devilman Crybaby, так и сомнительные, которые выглядят… ну, как-то так:

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 6

    В «Крови дракона» Studio Mir постаралась на ура. Сразу бросается в глаза, что аниматоры не использовали слишком часто 3D-графику. Очень многие моменты отрисованы в классическом стиле, вызывающем приятные ассоциации с «Легендой о Корре». Кое-где не хватает промежуточных кадров, из-за чего движения персонажей кажутся прерывистыми, но такое случается редко и не отвлекает.

    С компьютерной графикой тоже всё на удивление неплохо. Она смотрится очень органично, к тому же её постарались стилизовать постобработкой, чтобы она лучше вписывалась в рисованные фоны. Кстати, фоны тут тоже потрясающие — местные пейзажи и космические виды не стыдно и сохранить в качестве обоев для рабочего стола.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 4

    За все восемь эпизодов появилась лишь одна сцена — на несколько минут, — которая выглядит откровенно плохо. Она напоминает безумные детские ролики на YouTube с бессмысленными считалочками. Но авторы будто сами поняли, что тут им не хватает времени или бюджета, и постарались скрыть недостатки графики при помощи операторской работы. В итоге им удалось вытянуть сцену на минимально терпимый уровень.

    О музыке же сказать особо нечего. Она приятная, местами отлично подчёркивает драматизм сцен, но быстро выветривается из головы. Стандартные инструментальные мелодии не запоминаются — и это при том, что в игре был экспериментальный саундтрек от известного диджея deadmau5, который отлично работал на атмосферу. Чего-то подобного хотелось бы и от сериала, но увы.

    Есть проблемы и со звуковыми эффектами — для некоторых действий и движений их просто нет. Доходит до смешного: немая девушка Марси, видимо, потеряла голос настолько, что даже воду выплёвывает совершенно бесшумно. Но это мелочи — их нужно целенаправленно искать, чтобы заметить.

    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 5

    Итог: фраза «аниме по Dota 2» во время анонса звучала несколько комично и абсурдно. В комментариях под трейлерами и новостями собирались шутники и вспоминали все грехи первоисточника. Но в итоге мы получили мультсериал, который интересно смотреть и в отрыве от оригинала, — яркий, динамичный и захватывающий. Его главная беда в том, что авторы сразу замахнулись на нечто большее, чем один сезон. Остаётся надеяться, что у саудовского принца найдётся ещё несколько миллионов долларов на продолжение.

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