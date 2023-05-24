«Ты можешь уничтожить все» — финальный трейлер «Флэша»

Warner Bros. представила финальный трейлер «Флэша» Энди Мускетти.
В ролике Барри спасает свою маму, тем самым кардинально изменяя будущее. Из-за этого ему приходится объединиться со своей альтернативной (инфантильной) версией, другим Бэтменом и Супергерл, чтобы остановить генерала Зода, который вознамерился уничтожить Землю.
Главные роли исполнили Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Кирси Клемонс, Майкл Шеннон и другие.
Премьера состоится 16 июня.
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Редактор
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