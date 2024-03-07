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    «Ты одна из нас?» — тизер-трейлер «Паразита» от режиссера «Поезда в Пусан»

    7 марта 2024
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    07.03.2024
    426
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    «Ты одна из нас?»

    Netflix поделился тизер-трейлером южнокорейского сериала «Паразит: Серый» по мотивам манги «Паразит» Хитоси Ивааки.

    Руководит шоу Ён Сан-хо, снявший дилогию «Поезд в Пусан», «Зов ада», «Станцию “Сеул”» и не только.

    Главные роли исполнили Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Мальчик-оборотень») и Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2»).

    По сюжету некоторые люди и животные по всему миру заразились паразитами, которые пытаются захватить мозг и присвоить себе тело носителя. То же произошло с главной героиней, только ей удалось избежать захвата мозга.

    Премьера сериала состоится 5 апреля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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