«Ты одна из нас?» — тизер-трейлер «Паразита» от режиссера «Поезда в Пусан»

Netflix поделился тизер-трейлером южнокорейского сериала «Паразит: Серый» по мотивам манги «Паразит» Хитоси Ивааки.

Руководит шоу Ён Сан-хо, снявший дилогию «Поезд в Пусан», «Зов ада», «Станцию “Сеул”» и не только.

Главные роли исполнили Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Мальчик-оборотень») и Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2»).

По сюжету некоторые люди и животные по всему миру заразились паразитами, которые пытаются захватить мозг и присвоить себе тело носителя. То же произошло с главной героиней, только ей удалось избежать захвата мозга.

Премьера сериала состоится 5 апреля.