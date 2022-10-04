«Ты сошёл с ума»: тизер российского фантастического триллера о первом контакте

В сети появился трейлер российского фантастического фильма «Петрополис» Кирилла Фокина. Картина представит свою версию первого контакта с пришельцами — более зловещую и конспиративную.
Фильм рассказывает об учёном Владимире Огневе, который живёт и учится в США. Сразу после защиты диссертации ему поступает предложение от специального отдела ООН: изучить чисто гипотетический сценарий о контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Как отреагирует общество, если узнает, что пришельцы уже много лет находятся в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется.
Главные роли исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь.
В российских кинотеатрах с 27 октября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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