«Ты сошёл с ума»: тизер российского фантастического триллера о первом контакте

В сети появился трейлер российского фантастического фильма «Петрополис» Кирилла Фокина. Картина представит свою версию первого контакта с пришельцами — более зловещую и конспиративную.

Фильм рассказывает об учёном Владимире Огневе, который живёт и учится в США. Сразу после защиты диссертации ему поступает предложение от специального отдела ООН: изучить чисто гипотетический сценарий о контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Как отреагирует общество, если узнает, что пришельцы уже много лет находятся в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется.

Главные роли исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь.

В российских кинотеатрах с 27 октября.