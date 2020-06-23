У авторов «Людей Икс» 1992 года возник конфликт со Стэном Ли во время производства

Создатель мультсериала «Люди Икс» 1992 года Эрик Левальд рассказал о конфликте со Стэном Ли во время работы над первым сезоном.

Когда мы работали над сериалом, Стэн приложил руку только к первому сезону, а после откланялся. Предполагалось, что он будет привлечен к проекту в качестве консультанта. Он и Джек Кирби создали «Людей Икс», а Крис Клэрмонт и Лен Уэйн взяли курс на более взрослую аудиторию.

По словам шоураннера, именно поэтому у Стэна было свое представление о том, в каком направлении должен развиваться мультсериал. Из-за этого между авторами возникло напряжение, которое впоследствии сошло на нет само собой.

Никогда не знаешь, получится ли шоу. Из-за этого возникают творческие конфликты. Если вы работаете над лайв-экшеном, то результат сразу у вас перед глазами. А в анимации приходится ждать по 4 месяца, пока художники не закончат свою работу.

Эрик подчеркнул, что Ли был очень целеустремленным и творческим человеком, а потому не хотел просто сидеть на месте и отступать.