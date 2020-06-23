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    Новости

    У авторов «Людей Икс» 1992 года возник конфликт со Стэном Ли во время производства

    23 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    23.06.2020
    2145
    1 минут на чтение
    Создатель мультсериала «Люди Икс» рассказал о конфликте со Стэном Ли

    Создатель мультсериала «Люди Икс» 1992 года Эрик Левальд рассказал о конфликте со Стэном Ли во время работы над первым сезоном.

    Когда мы работали над сериалом, Стэн приложил руку только к первому сезону, а после откланялся. Предполагалось, что он будет привлечен к проекту в качестве консультанта. Он и Джек Кирби создали «Людей Икс», а Крис Клэрмонт и Лен Уэйн взяли курс на более взрослую аудиторию.

    По словам шоураннера, именно поэтому у Стэна было свое представление о том, в каком направлении должен развиваться мультсериал. Из-за этого между авторами возникло напряжение, которое впоследствии сошло на нет само собой.

    Никогда не знаешь, получится ли шоу. Из-за этого возникают творческие конфликты. Если вы работаете над лайв-экшеном, то результат сразу у вас перед глазами. А в анимации приходится ждать по 4 месяца, пока художники не закончат свою работу.

    Эрик подчеркнул, что Ли был очень целеустремленным и творческим человеком, а потому не хотел просто сидеть на месте и отступать.

    Он был самым энергичным человеком на любом собрании. А ему тогда было 70 лет. Поэтому он хотел запустить шоу и сделать его своим. И его видение просто отличалось от того, что хотят другие. Из-за этого было напряжение в течение нескольких месяцев. До тех пор, пока мы не закончили работу.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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