У авторов «Людей Икс» 1992 года возник конфликт со Стэном Ли во время производства

Создатель мультсериала «Люди Икс» 1992 года Эрик Левальд рассказал о конфликте со Стэном Ли во время работы над первым сезоном.
Когда мы работали над сериалом, Стэн приложил руку только к первому сезону, а после откланялся. Предполагалось, что он будет привлечен к проекту в качестве консультанта. Он и Джек Кирби создали «Людей Икс», а Крис Клэрмонт и Лен Уэйн взяли курс на более взрослую аудиторию.
По словам шоураннера, именно поэтому у Стэна было свое представление о том, в каком направлении должен развиваться мультсериал. Из-за этого между авторами возникло напряжение, которое впоследствии сошло на нет само собой.
Никогда не знаешь, получится ли шоу. Из-за этого возникают творческие конфликты. Если вы работаете над лайв-экшеном, то результат сразу у вас перед глазами. А в анимации приходится ждать по 4 месяца, пока художники не закончат свою работу.
Эрик подчеркнул, что Ли был очень целеустремленным и творческим человеком, а потому не хотел просто сидеть на месте и отступать.
Он был самым энергичным человеком на любом собрании. А ему тогда было 70 лет. Поэтому он хотел запустить шоу и сделать его своим. И его видение просто отличалось от того, что хотят другие. Из-за этого было напряжение в течение нескольких месяцев. До тех пор, пока мы не закончили работу.
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