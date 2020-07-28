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    Новости

    У разработчиков Warhammer: Vermintide 2 еще много планов на игру

    28 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    28.07.2020
    2521
    0 минут на чтение
    У разрабьVermintide 2

    Студия Fatshark после анонса Warhammer 40,000: Darktide пообещала фанатам Vermintide 2, что продолжит поддерживать игру.

    К примеру, в конце 2020-го выйдет новое DLC — Chaos Wastes.

    Мы с радостью продолжаем разработку Vermintide 2. Следующим крупным дополнением станет Chaos Wastes. Также мы работаем над новой карьерой, вдохновившись успехом Grail Knight. И это далеко не все, но мы пока не готовы об этом говорить.

    По словам разработчиков, изначально они недооценили потенциал Warhammer: Vermintide 2. Сейчас у нее в общем 5 миллионов игроков на всех платформах.

    Напомним, кооперативный шутер Darktide должен выйти в 2021 году — точную дату пока не сообщается.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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