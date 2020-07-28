У разработчиков Warhammer: Vermintide 2 еще много планов на игру

Студия Fatshark после анонса Warhammer 40,000: Darktide пообещала фанатам Vermintide 2, что продолжит поддерживать игру.

К примеру, в конце 2020-го выйдет новое DLC — Chaos Wastes.

Мы с радостью продолжаем разработку Vermintide 2. Следующим крупным дополнением станет Chaos Wastes. Также мы работаем над новой карьерой, вдохновившись успехом Grail Knight. И это далеко не все, но мы пока не готовы об этом говорить.

По словам разработчиков, изначально они недооценили потенциал Warhammer: Vermintide 2. Сейчас у нее в общем 5 миллионов игроков на всех платформах.

Напомним, кооперативный шутер Darktide должен выйти в 2021 году — точную дату пока не сообщается.