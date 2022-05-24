Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его удивительные звездолёты!

В возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантвелл. За свою удивительную жизнь ему довелось поработать в NASA (Лаборатория реактивного движения) и принять участие в подготовке миссии по высадке на Луну в 1969-м.
Но больше всего он известен по созданию концепт-артов техники для фантастических фильмов. В портфолио Кантвелла, например, есть легендарная «Космическая одиссея 2001» Кубрика. И, разумеется, он сделал бесчисленное количество концепт-иллюстраций для «Звёздных войн». Без преувеличения — Кантвелл придумал дизайн многих звездолётов, включая X-Wing, а также облик Звезды Смерти.
Вот галерея его фантастических работ для «Звёздных войн».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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