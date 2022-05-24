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    Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его удивительные звездолёты!

    24 мая 2022
    24.05.2022
    562
    0 минут на чтение
    Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы

    В возрасте 90 лет умер художник и дизайнер Колин Кантвелл. За свою удивительную жизнь ему довелось поработать в NASA (Лаборатория реактивного движения) и принять участие в подготовке миссии по высадке на Луну в 1969-м.

    Но больше всего он известен по созданию концепт-артов техники для фантастических фильмов. В портфолио Кантвелла, например, есть легендарная «Космическая одиссея 2001» Кубрика. И, разумеется, он сделал бесчисленное количество концепт-иллюстраций для «Звёздных войн». Без преувеличения — Кантвелл придумал дизайн многих звездолётов, включая X-Wing, а также облик Звезды Смерти.

    Вот галерея его фантастических работ для «Звёздных войн».

    Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 1 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 3 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 2 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 4 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 8 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 7 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 6 Умер художник «Звёздных войн» Колин Кантвелл. Вот его работы 5

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