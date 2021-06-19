«Вселенная REN-TV» с рептилоидами: если бы лженаучные теории были правдой

На дворе XXI век, но источники, которые раскрывают мировые заговоры и ищут ответы на давно разгаданные загадки, до сих пор очень популярны. Сегодня опровержение любой лженаучной гипотезы можно найти в пару кликов. Но если бы всевозможные теории заговора и лженаучные фантазии были правдой, это повлекло бы массу последствий. Давайте представим, каким был бы тогда наш мир? Возьмём несколько известных заблуждений и рискнём соткать из них новую, альтернативную реальность.

Гомеопатия и структура вещества

Оптимистичная идея о лечении разведёнными препаратами порождает целый мир переменчивой материи. В нём есть биологические и физические поля, которые влияют друг на друга, и у вещества появляется так называемая память. Вначале это просто память о разбавленных ингредиентах, но затем она трансформируется в способность воспринимать и ретранслировать информацию, в том числе человеческие эмоции.

В мире, где всё работает именно так, великий химик Амедео Авогадро ещё в начале XIX века экспериментально доказал влияние эмоций на жидкость в колбе. Проведя ряд опытов в Туринском университете, он продемонстрировал, как негативный потенциал передаётся через воду, заряженную накануне отборным итальянским матом. Благодаря этому открытию летом 1822 года не произошло ожидаемых волнений: студенты всё время пили кофе, над которым трудился католический молельный хор. Из-за волнений Туринский университет могли закрыть, а так Авогадро в течение многих лет продолжал в его стенах закладывать химические основы гомеопатии.

В это время в Российской империи юный, но талантливый учёный Герман Иванович Гесс, академик Петербургской академии наук, показывал идиллические холсты своего отца-живописца чёрным кристаллам теллурида дисеребра. Это облегчило химические реакции при обработке бакинской нефти, и в результате первую нефтяную скважину пробурили почти на десять лет раньше.

Научный прогресс двигался семимильными шагами. Британский пролетариат боролся за свои права и грозил, что будет плевать на буржуйский уголь и бормотать нехорошие слова набитым ценным грузом пароходам. Европейские правительства тщетно пытались сохранить тайну гомеопатии, не дать информации просочиться в колонии, однако уже в конце XIX века несчастные угнетённые жители Конго вовсю ругались на каучук, чтобы безжалостные бельгийские власти не получали качественный товар. Мировая буржуазия вынуждена была умерить аппетиты, отменить рабство с крепостничеством и выдать рабочему классу права и привилегии. В итоге рабочий день сократился до пяти часов, рабочая неделя — до четырёх дней, выросли зарплаты и пособия. Годовой отпуск отныне составлял по меньшей мере два месяца.

Несмотря на важные социальные сдвиги, зрела угроза мировой войны, разгорались очаги конфликтов. Однако пацифистски настроенный народ на заводах и фабриках, в окопах и первых неказистых танках вопреки государственной пропаганде заговаривал порох со свинцом, убеждая неравнодушные вещества отказаться от убийств. Техника рассыпалась на глазах, оружие отказывалось стрелять: химические соединения по всему миру настраивались на антивоенный лад, и люди чувствовали связь каждой молекулы собственного тела со всей Вселенной.

К сожалению, во второй половине XX века буржуазные тоталитарные системы вновь покусились на права людей, запретив неофициальные гомеопатические практики. Проводить их можно было только под крылом правительств или корпораций.

Но были и хорошие новости: медицина давно сделала качественный скачок и теперь стала максимально доступной. Люди лечились сильно растворёнными препаратами, причём цистерна воды запоминала лечебные свойства единственной подмешанной таблетки и помогала тысячам людей унять боль. Порой таблетка не требовалась вовсе, ведь материя самой цистерны запоминала структуру лечебной воды и передавала её новой жидкости. Самые бедные страны получили доступ к передовой медицине, смертность падала, и к XXI веку население планеты перевалило за одиннадцать миллиардов человек. Этим людям нужна была еда, так что приходилось уговаривать растительную пищу цвести быстрее и пышнее. Создавались целые поля-лектории, где при помощи громкоговорителя овощи задабривали нежными словами и песнями золотого века Голливуда.

В пятидесятых корейские ботаники открыли подобие нервной системы в корневой шейке растений. На детекторе лжи, подключённом к цветам, было достоверно показано, как флора реагирует на человеческие эмоции: гнев и радость, любовь и страх, — а также сочувствует креветкам, опускаемым в кипяток перед самыми горшками. Спустя полвека в Сан-Франциско предложили дать не самым съедобным растениям право голоса на президентских выборах. Начать эксперимент хотели с крайне уважаемых в Калифорнии можжевельников.

В современном мире учёные уже не беседуют с веществами в пробирках для этого есть специальные компании-подрядчики. Организации, предоставляющие услуги профессиональных ругальщиков и льстецов, участвуют в тендерах на контракты с нефтедобывающими корпорациями и академиями наук. До какого-то момента корпорации нанимали ругальщиков, чтобы те портили товары конкурентов, в том числе добываемую нефть. В результате правительства стран ОПЕК ввели за это уголовную ответственность. Вне закона оказались и представители нетрадиционной медицины (иммунологии, неврологии, хирургии), которые то и дело устраивали заговоры против гомеопатов, чтобы спихнуть их с вершин медицинской науки и заполучить гранты.

В Китае и Вьетнаме появились целые фермы — помещения, под крышами которых рабочие, в том числе дети, сутками заговаривают воду и иные вещества. Затем гомеопатические лекарства экспортируются в страны первого мира, где заниматься таким производством стало чересчур накладно. Вскоре улицы США и Европы наполнились толпами митингующих гомеопатов с лицензией, но без работы.

В сентябре 2015 года один телевизионный канал выпустил двухчасовой документальный фильм о искусных гомеопатах-чревовещателях, которые заряжают вещества эмоциями и меняют их химическую структуру без единого звука или движения мимической мышцы. Кто-то из таких профессионалов ушёл в бизнес, кто-то стал террористом. Сами гомеопаты назвали гипотезу о чревовещателях ахинеей и квазинаукой. В ответ на это руководство канала изменило риторику и начало утверждать, будто гомеопатия — это блажь, будто она не помогает больным, а все чудодейственные случаи излечения можно списать на плацебо. Потом и вовсе посоветовало прибегать к помощи нетрадиционной медицины. В научном мире зреет дискурс о вреде и невежестве, распространяемом в Российской империи проектами вроде этого, хотя на самом деле работники канала просто на свой манер повторили известный фильм американского диссидента о «здравозахоронении». Теперь популяризация невежества — общемировой тренд.

В перерывах между критикой лженауки гомеопаты, занимающие высшие должности в академиях наук разных стран, часто задаются вопросом об истории любимой дисциплины, чьи корни уходят к друидам с Британских островов. Откуда те люди могли знать тайны современной химии и физики? Кто просветил их? Ответ очевиден: высокоразвитые инопланетные цивилизации, неоднократно посещавшие Землю.

Пришельцы

Около 5000 лет назад представители одной из высокоразвитых инопланетных цивилизаций создали загадочные каменные сооружения на территории современного английского графства Уилтшир. Ныне их творение известно как Стоунхендж. Эти же пришельцы чуть позже возвели в Гизе египетские пирамиды.

Стоунхендж — это древняя обсерватория, сориентированная на ключевые точки Солнечной системы и позволяющая отследить девятнадцатилетний цикл движения Луны. Через эту обсерваторию, центр Земли и пирамиды проходит линия, направленная в центр Солнца, а через него — в центр Млечного Пути. Стало быть, пирамиды и Стоунхендж нужны пришельцам для космической навигации внутри Солнечной системы.

Такая высокоразвитая раса не могла не оставить след в человеческой культуре. Именно у гостей из далёкого космоса бриттские друиды, а затем отщепенцы из англов и саксов научились тайнам гомеопатии. Да и сам Стоунхендж обладает сильным энергетическим полем, преобразующим природу вокруг себя на уровне ДНК.

На тему альтруистичности генов в семидесятых годах вышел монументальный научно-популярный труд известного британского биолога. Однако границы научного и популярного быстро стирались, ведь тайны Вселенной доступны любому человеку — они изначально в нём живут. Спустя год после выхода книги появился ещё один культурный феномен — история далёкой-далёкой галактики, где отважные гомеопаи борются с диктатурой имперцев-фармакалитхов. Фильм обрёл бешеную популярность, молодёжь отдавалась играм про Силу и Поле, постигая некогда скрытые чудеса бытия.

Сама перестройка ДНК под действием полей осуществляется, вероятно, на квантовом уровне. Выдающийся российский физик Александр Фридман, анализируя работу Альберта Эйнштейна, предсказал появление квантовой частицы, которую сам Эйнштейн тогда назвал частицей бога. Эта частица может пребывать в двух квантовых состояниях: в свёрнутом виде и в виде электрона. Если она остаётся свёрнутой, то проходит сквозь материю подобно нейтрино, но если превращается в электрон, то способна изменить структуру вещества, его заряд, вытянуть протон и изменить атомную массу. Воля человека, его пожелания и слова способны повлиять на частицу бога. Именно таким образом наука объясняет чудеса эзотерики, давно известные племенам друидов.

Друиды с их вековой мудростью были отшельниками, поэтому память вещества и гомеопатия долгое время оставались тайной для большинства людей. Пришельцы, даровавшие бесценное знание друидам, пропали на многие века и снова появились лишь в XIX веке, когда Авогадро блестяще доказал наличие памяти у воды. Вероятно, сам прославленный итальянец тоже был пришельцем, как, собственно, и Эйнштейн с Фридманом, — не зря говорили, что они не от мира сего.

Что ещё удивительнее и страшнее, эти гениальные гости нашей планеты — не единственные в своём роде. На полюсах уже давно были обнаружены базы других пришельцев, тех, что не желают добра человечеству и конкурируют с создателями Стоунхенджа за влияние на наш мир. Чингисхан, Пол Пот и Мао Цзэдун, вероятно, пришли как раз с полюсов, чтобы установить на Земле власть своих хозяев. Наша голубая планета — поле политической и военной борьбы двух могущественных цивилизаций. В XX веке человечество вступило в эту войну, желая сорвать захватнические планы злых пришельцев. В США даже создали Зону 51, где учёные ставят опыты над инопланетянами и экспериментируют с их оборудованием.

Уже упомянутый телеканал много лет подтачивал основы уфологии фильмами и передачами о подлогах и нестыковках в данных о пришельцах. И, несмотря на очевидные доказательства существования инопланетян, на спутниковые фотографии их баз на Северном и Южном полюсах, эти передачи продолжают наращивать аудиторию. Однако уверенную поступь науки сбить невозможно, и открытия последнего времени лишний раз это доказали. Один талантливый антрополог выяснил, что древние скифы — это самые настоящие русские люди, давным-давно жившие на территории современной России. Этот народ, подобно британским друидам, знал о тайнах природы, о том, что растения могут слышать и понимать человеческую речь. Свою мудрость скифы черпали из берёз.

И к другим новостям Бесконтактный бой признали официальной дисциплиной. Проходят турниры, крупные спортивные каналы приобретают права на их трансляцию. Специалисты определяют максимальную дальность боя, возможность вести его через преграды. Во Франции набирает популярность YouTube-канал так называемого бесконтактного грузчика: этот простой работяга трудится в порту, но делает своё дело, не вставая с места. 7 ноября 2018 года ирландский профессиональный боец проигрывает в бесконтактном поединке 94-летнему старцу.

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Сибирская цивилизация

Годами изучая останки древних людей в Сибири, антрополог пришёл к неоспоримому выводу: сибирская цивилизация — самая древняя на планете. За два тысячелетия до того, как инопланетяне построили пирамиды, в тундре уже существовало высокоразвитое государство. Возраст кремниевых орудий труда и металлических наконечников, найденных здесь, составляет три миллиона лет.

«Очевидно, естественный отбор не мог идти в подобных условиях только по фактору доступности еды, — сказал в интервью учёный. — Сибирь — зона умеренного климата, и здесь, в отличие от Африки, тёплая одежда, огонь и крыша над головой важны для передачи генов не меньше, чем пища и физическая сила. Где-то было так, что кто-то кого-то кушал, кому-то еды не доставалось, а у нас шла ещё и борьба с холодом. Так называемый летальный дефицит обеспечивает любой вектор эволюции. Поэтому во всём мире до сих пор гостей принято угощать едой, а в России, кроме еды, сразу предлагают в подарок шапки, шарфы и сапоги. И сами гости не приходят без дополнительных предметов гардероба. Этот русский культурный феномен вытекает из тех деньков, когда тёплая одежда была залогом выживания».

Именно наследие сибирской цивилизации впоследствии породило культуру скифов, а возможно, и задало вектор всему развитию человечества на востоке. Скифы ещё до бриттов могли знать о пришельцах — это, в свою очередь, означает, что инопланетяне первым делом посетили Сибирь, а не Британские острова или Египет. Неспроста под Томском обнаружили систему древних ходов, по которым носились упряжки в три лошади, — вот насколько развили цивилизацию наши прадеды. И они совершенно точно заговаривали материю по законам памяти вещества, чтобы создать такие грандиозные сооружения.

Под впечатлением от этих открытий один палеонтолог написал художественную книгу, основанную на том, что толкиновское Средиземье на самом деле древняя русская Сибирь. Затем в ряде научных публикаций он выдвинул шокирующую гипотезу: люди населяли планету задолго до того, как появились самые дальние предки шимпанзе, — они жили одновременно с динозаврами.

Рептилоиды

Ещё в тексте Библии можно найти указания на то, как Адам и Ева сбрасывают кожу, словно змеи. Это отнюдь не случайность— наши далёкие-далёкие предки, жившие в конце мелового периода, сохранили знания о двуногих существах, покрытых вместо кожи синей чешуёй. Синей была и кровь этих существ, как у некоторых членистоногих. Именно эти знания легли в основу библейского мифа, а также веры племени догонов, поклоняющихся Номмо— получеловеку-полузмее. Даже китайская мифология, переполненная образами драконов, берёт начало в тех древних эпохах.

Оказалось, гуманоидные рептилии — это и есть та самая таинственная раса пришельцев, изначально занявшая полюса Земли. Скорее всего, динозавров на нашу планету завезли именно они, чтобы использовать в качестве тягловых животных и военной силы. Нашим предкам динозавры помогали в крупномасштабном строительстве до тех пор, пока другие инопланетные гости не принесли с собой знания о менее топорных и более возвышенных способах взаимодействия с материей. Нужда в динозаврах отпала, и солнечная радиация, действующая на генетическом уровне, со временем свела гигантских ящеров в могилу.

Однако пришельцы-рептилоиды никуда не делись. Способные принимать облик людей, они на протяжении всей человеческой истории сеяли раздор и смуту.

Телегония

Опальный телеканал закрылся летом 2019 года, когда, растеряв остатки нравственности, оспорил действие закона Рита. В научной среде закон был переформулирован в начале XIX века членом Королевского общества лордом Джорджем Дугласом Мортоном. В результате известного опыта по скрещиванию кобылы с разными жеребцами он создал целое направление в биологии, названное мортонизмом, или теорией Мортона. Сегодня популярна синтетическая теория Мортона, и она, несмотря на попытки её дискредитировать через пропаганду ревизионистского дарвинизма, остаётся единственной признанной концепцией эволюции видов.

Лорд Мортон установил прекрасную и одновременно страшную истину: признаки первого полового парт-нёра сохраняются у всех детёнышей самки, рождённых впоследствии, даже от других самцов. Это распространяется и на людей. Дело в том, что биополя молекул, в том числе молекул ДНК, которые определяют наши фенотипы, умеют выбрасывать фантомы собственных структурных волокон и оставлять их в окружающей среде. Обмен энергией с такими фантомами происходит и при половом контакте. Это работает как память воды: женское лоно запоминает информацию о каждом побывавшем здесь сперматозоиде и передаёт её потомству.

Открытие Мортона придало женской чести и верности ещё большее значение. В наши дни исламская традиция носить паранджу или хотя бы хиджаб распространена на весь цивилизованный мир. Франция уже давно ввела запрет на появление женщин с открытым лицом и оголёнными частями тела в публичных местах, за ней последовали Российская и Австро-Венгерская империи, США и Южная Корея. Один из американских политических деятелей заявил, будто подобные законы принимаются только по воле рептилоидов, но не предоставил доказательств.

Стоит помнить, что телегония проявляется и у мужчин, хотя не настолько ярко. Дело в том, что женщины рождаются с одним запасом половых клеток на всю жизнь, а у мужчин каждые несколько месяцев образуются новые, так что полученная информация стирается и не может быть передана по наследству.

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