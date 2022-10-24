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    Трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» в русской озвучке

    24 октября 2022
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    24.10.2022
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    0 минут на чтение
    Утечка: трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» в русской озвучке

    Трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» должны были выпустить завтра в 04:00 по МСК, но он уже появился в сети, причем в русской озвучке.

    Очень похоже, что это тот же ролик, который показывали посетителям San Diego Comic-Con и D23 Expo и ранее сливали в сеть в ужасном качестве. По крайней мере, некоторые сцены точно совпадают.

    «Квантомания» станет первым фильмом в пятой фазе киновселенной Marvel. В нем главные герои столкнутся с главным злодеем арки — Кангом Завоевателем.

    Премьера картины состоится 17 февраля 2023 года.

    Русский трейлер

    Оригинальный трейлер

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    Редактор
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