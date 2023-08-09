«Увиденное не развидеть» — художник Когтя смерти о порно-контенте с монстром

Художник Джона Лоуб, ответственный за образ Когтя смерти в последних частях Fallout, остался под большим впечатлением от количества порно-контента с монстром.

Как создатель Когтя смерти я молча впечатляюсь и ужасаюсь количества порно с ним.

При этом он понимает, откуда берется такой специфический интерес к Когтю смерти: подтянутое тело, львиные глаза, которые смотрят на игрок, как на еду.

Некоторым нравится такой взгляд. Мне кажется, для них это может быть возбуждающим. <…> Я понимаю, как это может вызывать интерес.

Также он в шутку добавил, что секс с Когтем смерти было бы непросто реализовать в реальной жизни, особенно без стимуляторов из Fallout.