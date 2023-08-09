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    «Увиденное не развидеть» — художник Когтя смерти о порно-контенте с монстром

    9 августа 2023
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    09.08.2023
    663
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    «Увиденное не развидеть» — художн

    Художник Джона Лоуб, ответственный за образ Когтя смерти в последних частях Fallout, остался под большим впечатлением от количества порно-контента с монстром.

    Как создатель Когтя смерти я молча впечатляюсь и ужасаюсь количества порно с ним.

    При этом он понимает, откуда берется такой специфический интерес к Когтю смерти: подтянутое тело, львиные глаза, которые смотрят на игрок, как на еду.

    Некоторым нравится такой взгляд. Мне кажется, для них это может быть возбуждающим. <…> Я понимаю, как это может вызывать интерес.

    Также он в шутку добавил, что секс с Когтем смерти было бы непросто реализовать в реальной жизни, особенно без стимуляторов из Fallout.

    Полагаю, я благодарен, что некоторые люди дарят моему малышу любовь! Тем не менее уведенное уже не получится развидеть.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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