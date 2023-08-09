«Увиденное не развидеть» — художник Когтя смерти о порно-контенте с монстром

Художник Джона Лоуб, ответственный за образ Когтя смерти в последних частях Fallout, остался под большим впечатлением от количества порно-контента с монстром.
Как создатель Когтя смерти я молча впечатляюсь и ужасаюсь количества порно с ним.
При этом он понимает, откуда берется такой специфический интерес к Когтю смерти: подтянутое тело, львиные глаза, которые смотрят на игрок, как на еду.
Некоторым нравится такой взгляд. Мне кажется, для них это может быть возбуждающим. <…> Я понимаю, как это может вызывать интерес.
Также он в шутку добавил, что секс с Когтем смерти было бы непросто реализовать в реальной жизни, особенно без стимуляторов из Fallout.
Полагаю, я благодарен, что некоторые люди дарят моему малышу любовь! Тем не менее уведенное уже не получится развидеть.
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Александр Ремизов
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