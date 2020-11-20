В «КиноПоиске HD» появятся «Симпсоны», «Американская история ужасов» и другие сериалы Fox

«КиноПоиск HD» объявил, что до конца 2020 года в онлайн-кинотеатре появятся 10 сериалов Fox, в числе которых «Симпсоны» и «Американская история ужасов».
Правда, есть один нюанс: посмотреть «Симпсонов» по подписке не получится, все сезоны нужно будет приобретать отдельно.
Так выглядит весь список:
- «Симпсоны»;
- «Гриффины»;
- «Американский папаша»;
- «Закусочная Боба»;
- «Как я встретил вашу маму»;
- «Кости»;
- «Сыны анархии»;
- «Побег»;
- «Американская история ужасов»;
- «Королевы крика».
Некоторые из этих сериалов уже можно посмотреть в «КиноПоиске HD» — например, четыре сезона «Как я встретил вашу маму» и два сезона «Побега». Прежде в стримиговом сервисе появился контент more.tv, среди которого получившие крайне лестные отзывы «Чики».
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Редактор
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