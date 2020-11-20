В «КиноПоиске HD» появятся «Симпсоны», «Американская история ужасов» и другие сериалы Fox

«КиноПоиск HD» объявил, что до конца 2020 года в онлайн-кинотеатре появятся 10 сериалов Fox, в числе которых «Симпсоны» и «Американская история ужасов».

Правда, есть один нюанс: посмотреть «Симпсонов» по подписке не получится, все сезоны нужно будет приобретать отдельно.

Так выглядит весь список:

«Симпсоны»;

«Гриффины»;

«Американский папаша»;

«Закусочная Боба»;

«Как я встретил вашу маму»;

«Кости»;

«Сыны анархии»;

«Побег»;

«Американская история ужасов»;

«Королевы крика».

Некоторые из этих сериалов уже можно посмотреть в «КиноПоиске HD» — например, четыре сезона «Как я встретил вашу маму» и два сезона «Побега». Прежде в стримиговом сервисе появился контент more.tv, среди которого получившие крайне лестные отзывы «Чики».