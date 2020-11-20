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    Новости

    В «КиноПоиске HD» появятся «Симпсоны», «Американская история ужасов» и другие сериалы Fox

    20 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    20.11.2020
    1118
    0 минут на чтение
    В «КиноПоиске HD» появятся «Симпсоны», «Американская история ужасов» и 8 других сериалов Fox

    «КиноПоиск HD» объявил, что до конца 2020 года в онлайн-кинотеатре появятся 10 сериалов Fox, в числе которых «Симпсоны» и «Американская история ужасов».

    Правда, есть один нюанс: посмотреть «Симпсонов» по подписке не получится, все сезоны нужно будет приобретать отдельно.

    Так выглядит весь список:

    • «Симпсоны»;
    • «Гриффины»;
    • «Американский папаша»;
    • «Закусочная Боба»;
    • «Как я встретил вашу маму»;
    • «Кости»;
    • «Сыны анархии»;
    • «Побег»;
    • «Американская история ужасов»;
    • «Королевы крика».

    Некоторые из этих сериалов уже можно посмотреть в «КиноПоиске HD» — например, четыре сезона «Как я встретил вашу маму» и два сезона «Побега». Прежде в стримиговом сервисе появился контент more.tv, среди которого получившие крайне лестные отзывы «Чики».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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