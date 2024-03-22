В конце марта выйдет короткометражка по «Человеку-пауку: Через вселенные»

Sony выпустит на YouTube короткометражку по «Человеку-пауку: Через вселенные» под названием The Spider Within: A Spider-Verse Story.

По сюжету Майлз Моралес изо всех сил пытается балансировать между жизнью подростка и супергеройскими буднями, из-за чего ловит паническую атаку и сражается с ее воплощением.

С помощью этого фильма хотят рассказать подросткам о психическом здоровье и донести мысль, что обращаться за помощью — это нормально.

Премьера состоится 27 марта.