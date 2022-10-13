В «Мертвых детективах» появится меланхоличный морж, застрявший в человеческом теле

Майкл Бич («Монстр: История Джеффри Дамера»), Джошуа Колли («Выпускной класс») и Линдси Горт («Всем встать») присоединились к актерскому составу «Мертвых детективов» от HBO Max.

Это грядущий драматический сериал, основанный на персонажах комиксов DC, которых создал писатель Нил Гейман. Он расскажет об Эдвине Пейне и Чарльзе Роуленде, двух мертвых британских подростках, и их очень живом друге.

Бич сыграет Трагичного Мика, меланхоличного моржа, застрявшего в человеческом теле, который иногда помогает Мертвым детективам;

Колли сыграет любящего астрологию подростка, который может видеть призраков;

Горт сыграет причудливую библиотекаршу Максин, у которой есть большой и запутанный секрет.

Над проектом работают Стив Йоки («Бортпроводница»), Джереми Карвер («Роковой патруль»), а также компании Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

У «Мертвых детективов» пока нет даты выхода.

На обложке изображен каст Мертвых детективом из «Рокового патруля».