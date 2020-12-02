В «Последних джедаях» мог появиться призрак Энакина Скайуокера

Режиссер «Звездных войн: Последние джедаи» Райан Джонсон рассказал, что в фильме мог эпизодически появиться призрак Энакина Скайуокера.

Его дух мог заменить Йоду в сцене с Люком Скайуокером, когда горело древо вместе с письменами джедаев.