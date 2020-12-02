В «Последних джедаях» мог появиться призрак Энакина Скайуокера

Режиссер «Звездных войн: Последние джедаи» Райан Джонсон рассказал, что в фильме мог эпизодически появиться призрак Энакина Скайуокера.
Его дух мог заменить Йоду в сцене с Люком Скайуокером, когда горело древо вместе с письменами джедаев.
Отношения Люка связаны больше с Дартом Вейдером, а не Энакином. И это усложнило бы ситуацию больше, чем позволял момент. Йода казался более подходящей кандидатурой на роль учителя.
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