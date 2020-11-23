Слух: в «Звездных войнах: Бракованный отряд» появится Бо-Катан

По данным портала Cinelix, в «Звездных войнах: Бракованный отряд» появится как минимум один хорошо знакомый всем персонаж — Бо-Катан Крайз.

К роли должна вернуться Кэти Сакхофф, озвучившая героиню в «Звездных войнах: Войны клонов» и «Повстанцах».

Пока неизвестно, насколько важным персонажем она будет в мультсериале. Однако его действие развернется еще до того, как она завладела дарксейбером.

В центре сюжета будет бракованная партия — особый отряд клонов, генетически отличающихся от своих собратьев.

Исполнительным продюсером выступает Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов», «Повстанцами» и «Сопротивлением».

Напомним, Бо-Катан в исполнении Кэти Сакхофф совсем недавно появилась в третьем эпизоде второго сезона «Мандалорца».

«Звездные войны: Бракованный отряд» выйдут в 2021 году — скорее всего, весной.