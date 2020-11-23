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    Новости

    Слух: в «Звездных войнах: Бракованный отряд» появится Бо-Катан

    23 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    23.11.2020
    811
    0 минут на чтение
    Слух: в «Бракованной партии» появится Бо-Катан

    По данным портала Cinelix, в «Звездных войнах: Бракованный отряд» появится как минимум один хорошо знакомый всем персонаж — Бо-Катан Крайз.

    К роли должна вернуться Кэти Сакхофф, озвучившая героиню в «Звездных войнах: Войны клонов» и «Повстанцах».

    Пока неизвестно, насколько важным персонажем она будет в мультсериале. Однако его действие развернется еще до того, как она завладела дарксейбером.

    В центре сюжета будет бракованная партия — особый отряд клонов, генетически отличающихся от своих собратьев.

    Исполнительным продюсером выступает Дэйв Филони, который работал над «Войнами клонов», «Повстанцами» и «Сопротивлением».

    Напомним, Бо-Катан в исполнении Кэти Сакхофф совсем недавно появилась в третьем эпизоде второго сезона «Мандалорца».

    «Звездные войны: Бракованный отряд» выйдут в 2021 году — скорее всего, весной.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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