В работе находится сериал во вселенной «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт в одном из интервью внезапно заявил, что сейчас в производстве находится лайв-экшен сериал во вселенной «Бегущего по лезвию».

В первом сезоне будет 10 часовых эпизодов. Правда, пока непонятно, кто им занимается.

Мы написали сценарий первого эпизода и «библию». Итак, новый «Бегущий по лезвию» будет 10-часовым сериалом.

Также сейчас идет работа над сценарием сериала по «Чужому» за авторством Ноа Хоули, хронометраж которого составит 8-10 часов.

Ранее по «Бегущему по лезвию» вышел анимационный сериал от Adult Swim и Crunchyroll с подзаголовком «Черный лотос», который получил смешанные отзывы как в прессе, так и от обычных зрителей.