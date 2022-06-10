В разработке находится новая игра по «Бегущему по лезвию»

Инсайдер Том Хендерсон в материале Try Hard Guides рассказал, что в разработке находится новая игра во вселенной «Бегущего по лезвию».

Причем за разработку отвечает загадочное издательство 110 Industries, которое недавно открыло студию в Швейцарии.

Журналист уже видел трейлер проекта, которым должны поделиться с геймерами в ближайшем будущем. Однако подробностей о самой игре пока нет. Зато есть примерное релизное окно — 2025 год.

Также примечательно, что в производстве игры по «Бегущему по лезвию» участвует один из основателей EA Трип Хоукинс.

110 Industries основали в 2017 году российские бизнесмены Сергей Колобашкин и Антон Полетаев. Пока компания не выпустила ни один крупный тайтл, но в разработке находятся сразу несколько проектов, в числе которых экшен Wanted: Dead и Vengeance is Mine. Первый должен выйти до конца 2022 года, а второй — в 2023-м.