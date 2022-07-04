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    Новости

    В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут

    4 июля 2022
    04.07.2022
    1163
    1 минута на чтение
    В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут

    Фотографии Дина Тайлера

    В сети широко разошлось любопытное объявление. В штате Мэн на продажу выставлен небольшой остров. Он описывается как «почти не тронутый человеком» с обилием дикой природы. Разве что внимание привлекает построенный домик, который продаётся вместе с участком.

    Речь идёт об Утином острове (Ducks Ledges Island). Его площадь составляет примерно полтора акра, а цена —  339 тысяч долларов.

    Вот где он находится. Это в 10 минутах на лодке от Джонспорта (тоже штата Мэн):

    В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут 3

    Со стороны и внутри остров и домик выглядят вполне уютными:

    В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут 1 В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут 2

    Главная проблема в том, что на остров обрушивается непогода, поэтому важно, чтобы будущий владелец мог справиться с невзгодами. Потому нынешний хозяин Билли Милликен (Billy Milliken) заявил, что будет рассматривать только тех покупателей, которые проведут на острове ночь. Две группы уже выполнили это условие, а по плану посетить остров планируют ещё трое возможных покупателей.

    Как утверждает Милликен, если на покупку всё же будет больше одного покупателя, то решающим фактором станет «инстинкт».

    Решение придёт изнутри. Когда придёт время, то придёт время. Я это почувствую, они это почувствуют.

    На интригующее объявление тут же обратил внимание Стивен Кинг.

    В штате Мэн продают остров с домиком — но при важном условии. Стивен Кинг тут как тут 4

    Да это же готовый роман, осталось только написать

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