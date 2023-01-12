Инсайдер: в «Сорвиголове: Рожденный заново» появятся Джессика Джонс и Каратель

Надежный инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что в «Сорвиголове: Рожденный заново» появятся еще несколько знакомых персонажей из сериалов Netflix.

Речь идет о Джессике Джонс и Карателе, о появлении которых в киновселенной Marvel раньше уже были слухи.

При этом, по словам инсайдера, в ближайшее время не стоит ждать возвращения Железного кулака и Люка Кейджа, сериалы которых оказались не очень популярными.

Новый «Сорвиголова» выйдет весной 2024 года, а съемки сериала начнутся в феврале 2023-го.