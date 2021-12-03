В возрасте 67 лет умер писатель Андрей Измайлов

Череда печальных новостей продолжается.

3 декабря на странице петербургского писателя Андрея Измайлова появилось сообщение о смерти — без подробностей. Позже информацию опубликовала «Лаборатория фантастики».

Андрей Измайлов родился 5 июня 1953 года. Свой творческий путь начал с публикации рассказа «Холодно-горячо» в газете «Балтийский луч» (г. Ломоносовск) в 1975 году. В 1979-м стал участником ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

Писатель работал преимущественно в жанре триллеров, он автор автор романов «Русский транзит», «Трюкач», «Белый ферзь», «Форс-мажор навсегда!». Позже он стал уходить к фантастике, писал уже фантастические триллеры («Покровитель», «Шапочный разбор», повесть «Слегач»). А позже участвовал в межавторской серии по «Секретным материалам», для которой написал несколько повестей.

Номинировался на премии «Интерпресскон», «Бронзовая улитка». В 2012-м с повестью «Игра в ящик» завоевал «Бронзовую улитку» в номинации «Средняя форма».