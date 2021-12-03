    3
    Новости

    В возрасте 67 лет умер писатель Андрей Измайлов

    3 декабря 2021
    03.12.2021
    930
    0 минут на чтение
    В возрасте 68 лет умер писатель Андрей Измайлов

    Череда печальных новостей продолжается.

    3 декабря на странице петербургского писателя Андрея Измайлова появилось сообщение о смерти — без подробностей. Позже информацию опубликовала «Лаборатория фантастики».

    Андрей Измайлов родился 5 июня 1953 года. Свой творческий путь начал с публикации рассказа «Холодно-горячо» в газете «Балтийский луч» (г. Ломоносовск) в 1975 году. В 1979-м стал участником ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

    Писатель работал преимущественно в жанре триллеров, он автор автор романов «Русский транзит», «Трюкач», «Белый ферзь», «Форс-мажор навсегда!». Позже он стал уходить к фантастике, писал уже фантастические триллеры  («Покровитель», «Шапочный разбор», повесть «Слегач»). А позже участвовал в межавторской серии по «Секретным материалам», для которой написал несколько повестей.

    Номинировался на премии «Интерпресскон», «Бронзовая улитка». В 2012-м с повестью «Игра в ящик» завоевал «Бронзовую улитку» в номинации «Средняя форма».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Аркейн»: отсылки к игре, пасхалки и теории о продолжении. Акт 3 13
    0
    23821
    «Аркейн»: отсылки к игре, пасхалки и теории о продолжении. Акт 3

    Множество ружей, повешенных в течение сюжета, игровые способности героев и одна теория, ведущая к следующему сезону.

    Роберт Маккаммон «Граница»
    0
    72456
    Роберт Маккаммон «Граница». Поле битвы — Земля!

    Почти готовая основа для кинобоевика Роберта Эммериха.

    Корейский сериал «Зов Ада»: о демонах, сектантах и обречённости 4
    0
    78268
    Корейский сериал «Зов Ада»: о демонах, сектантах и обречённости

    Сериал далеко не то, чем кажется по трейлерам.

    Мир фантастики №217 (декабрь 2021) 5
    0
    110912
    Мир фантастики №217 (декабрь 2021)

    Экранизации «Властелина колец» и рождественское чудо во всех проявлениях.

    Фэнтези с ненадежными рассказчиками 7
    0
    125067
    Фэнтези с ненадежными рассказчиками

    Книги, где герой что-то недоговаривает, искажает своим восприятием или даже обманывает читателя.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 13
    0
    133401
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021

    Среди новинок первого зимнего месяца книги Сергея Лукьяненко, Г. Л. Олди, Брома, Сэма Сайкса и других интересных авторов.

    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии
    0
    176801
    Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии

    Глава из начала книги демонстрирует приближение большой катастрофы.

    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть 7
    0
    180537
    «Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть

    Прочитали предполагаемую утечку и пришли к выводу, что во вселенной «Гарри Поттера» лучше быть единственным ребёнком в семье. 

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить