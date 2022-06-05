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    Новости

    Вампирская вечеринка под Boney M в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

    5 июня 2022
    05.06.2022
    415
    0 минут на чтение
    Вампирская вечеринка под Boney M в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

    FX показал официальный тизер-трейлер четвертого сезона «Чем мы заняты в тени», в котором упыри веселятся на вечеринке под песню Rasputin группы Boney M.

    Комедийный сериал рассказывает о вампирах Нандоре, Наде и Лазло, которые живут вместе в мрачном особняке на Статен-Айленде в Нью-Йорке. В третьем сезоне кровопийцы получили вампирское повышение и столкнулись с первородны вампиром, а также с соблазняющей сиреной, горгульями, кикболом оборотней, казино, бывшими девушками, оздоровительным центром для вампиров и влипли в кучу сверхъестественных передряг, чуть не стоивших им жизни.

    Четвёртый сезон комедийного шоу от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента стартует 12 июля.

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