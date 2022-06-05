Вампирская вечеринка под Boney M в тизере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

FX показал официальный тизер-трейлер четвертого сезона «Чем мы заняты в тени», в котором упыри веселятся на вечеринке под песню Rasputin группы Boney M.
Комедийный сериал рассказывает о вампирах Нандоре, Наде и Лазло, которые живут вместе в мрачном особняке на Статен-Айленде в Нью-Йорке. В третьем сезоне кровопийцы получили вампирское повышение и столкнулись с первородны вампиром, а также с соблазняющей сиреной, горгульями, кикболом оборотней, казино, бывшими девушками, оздоровительным центром для вампиров и влипли в кучу сверхъестественных передряг, чуть не стоивших им жизни.
Четвёртый сезон комедийного шоу от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента стартует 12 июля.
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