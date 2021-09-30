«Веном 2»: что показали в сцене после титров?

30 сентября в российский прокат вышел «Веном 2» — сиквел супергеройского боевика с Томом Харди про журналиста Эдди Брока и его инопланетного склизкого бро. Продолжение снял Энди Серкис, а антагониста — симбиота Карнажа — сыграл Вуди Харрельсон.

В сети уже бурно обсуждают сцену после титров. Кто-то даже говорит, что достаточно посмотреть её, а фильм, мол, можно не глядеть. Решать вам, но сцену мы приведём.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Если вы передумали с ними знакомиться, то советуем почитать обзор первой части.

Эдди смотрит телевизор в своем номере. Веном предлагает поделиться знаниями иных вселенных, которыми владеет его раса. Эдди соглашается, и неожиданно они оказываются в другой обстановке. Эдди спрашивает Венома, его ли это работа, симбиот отвечает отрицательно. Из душа выходит человек, спрашивающий, какого черта Эдди забыл в его номере. По телевизору выступает Джеймсон, показывают Питера Паркера (Том Холланд) в костюме Человека-Паука и без маски. Веном облизывает экран со словами «Ты мой».

Вероятно, Эдди и Веном оказались на другой Земле — где существует Питер Паркер. Может быть, это случилось из-за ошибки в заклинании, которое призвало противников Человека-паука из других миров. И Веном оказался в их числе.

В сети даже появилась «экранка» — её пока не удалили.