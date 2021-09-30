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    Новости

    «Веном 2»: что показали в сцене после титров?

    30 сентября 2021
    30.09.2021
    1504
    0 минут на чтение
    «Веном 2»: что показали в сцене после титров?

    30 сентября в российский прокат вышел «Веном 2» — сиквел супергеройского боевика с Томом Харди про журналиста Эдди Брока и его инопланетного склизкого бро. Продолжение снял Энди Серкис, а антагониста — симбиота Карнажа — сыграл Вуди Харрельсон.

    В сети уже бурно обсуждают сцену после титров. Кто-то даже говорит, что достаточно посмотреть её, а фильм, мол, можно не глядеть. Решать вам, но сцену мы приведём.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, спойлеры! Если вы передумали с ними знакомиться, то советуем почитать обзор первой части.

    Эдди смотрит телевизор в своем номере. Веном предлагает поделиться знаниями иных вселенных, которыми владеет его раса. Эдди соглашается, и неожиданно они оказываются в другой обстановке. Эдди спрашивает Венома, его ли это работа, симбиот отвечает отрицательно. Из душа выходит человек, спрашивающий, какого черта Эдди забыл в его номере. По телевизору выступает Джеймсон, показывают Питера Паркера (Том Холланд) в костюме Человека-Паука и без маски. Веном облизывает экран со словами «Ты мой».

    Вероятно, Эдди и Веном оказались на другой Земле — где существует Питер Паркер. Может быть, это случилось из-за ошибки в заклинании, которое призвало противников Человека-паука из других миров. И Веном оказался в их числе.

    В сети даже появилась «экранка» — её пока не удалили.

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