Видео: обзор настолки «Ужас Аркхэма Карточная игра. На краю земли. Сыщики»

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настолке «Ужас Аркхэма Карточная игра. На краю земли. Сыщики».

Это новый набор из линейки карточной игры «Ужасы Аркхэмаю , с которым поменялся формат выхода — в этой коробке будут сразу все карты колод сыщиков.