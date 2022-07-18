Видео: обзор настолки «Ужас Аркхэма Карточная игра. На краю земли. Сыщики»

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о настолке «Ужас Аркхэма Карточная игра. На краю земли. Сыщики».
Это новый набор из линейки карточной игры «Ужасы Аркхэмаю , с которым поменялся формат выхода — в этой коробке будут сразу все карты колод сыщиков.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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