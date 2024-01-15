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    «Вонка» заработал больше 500 млн долларов в прокате

    15 января 2024
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    15.01.2024
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    «Вонка» заработал больше 500 млн долларов в прокате

    За пять недель приквел «Чарли и шоколадной фабрики» под названием «Вонка» принес авторам больше 505 миллионов долларов.

    Из них примерно 176 миллионов приходится на домашний прокат, а остальные 329 миллионов — на другие рынки.

    Фильм оказался финансово успешным, его бюджет составил 125 миллионов долларов (без учета затрат на маркетинг).

    Аналитики отметили, что немаловажную роль в триумфе картины сыграл Тимоти Шаламе, который завоевал расположение зрителей благодаря «Дюне», «Назови меня своим именем» и другим лентам.

    Картину Пола Кинга тепло приняли как критики, так и обычные зрители. Нам, кстати, она тоже понравилась!

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