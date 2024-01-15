«Вонка» заработал больше 500 млн долларов в прокате

За пять недель приквел «Чарли и шоколадной фабрики» под названием «Вонка» принес авторам больше 505 миллионов долларов.
Из них примерно 176 миллионов приходится на домашний прокат, а остальные 329 миллионов — на другие рынки.
Фильм оказался финансово успешным, его бюджет составил 125 миллионов долларов (без учета затрат на маркетинг).
Аналитики отметили, что немаловажную роль в триумфе картины сыграл Тимоти Шаламе, который завоевал расположение зрителей благодаря «Дюне», «Назови меня своим именем» и другим лентам.
Картину Пола Кинга тепло приняли как критики, так и обычные зрители. Нам, кстати, она тоже понравилась!
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