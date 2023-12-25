«Вонка»: всё в шоколаде!

Молодой Вилли Вонка со шляпой, полной надежд, и пустыми карманами высаживается в порту европейского города. Здесь находится знаменитый торговый центр, в стенах которого чудо-кондитер надеется начать своё дело. В арсенале у Вилли множество волшебных рецептов, и он готов идти к мечте несмотря ни на что — не только ради амбиций, но и ради обещания, которое дал маме. Крылышки бедняге Вилли в первые же часы на новом месте подрезает могущественный Шоколадный картель, которым руководит троица богатеев. К тому же юноша попадает в долговое рабство! На фоне этих невзгод таинственный коротышка с оранжевым лицом и зелёными волосами, который ночами ворует у Вонки шоколад, кажется меньшей из проблем.

Wonka Жанр: фэнтези, приключения, комедия Режиссёр: Пол Кинг В ролях: Тимоти Шаламе, Хью Грант, Кала Лейн, Джозеф Патерсон, Мэтт Лукас, Том Дэвис, Оливия Колман, Роуэн Аткинсон Премьерный показ: 28 ноября 2023 года (мир) Продолжительность: 116 минут Похоже на: «Приключения Паддингтона», «Чарли и шоколадная фабрика» (1971), «Мэри Поппинс возвращается» (2018)

Работы классика британской детской литературы, сказочника Роальда Даля, любят и студии, и режиссёры. Провальные экранизации можно пересчитать по пальцам, причём даже худшие не так уж плохи. Одно из самых популярных произведений автора, повесть «Чарли и шоколадная фабрика», адаптировали в виде радиоспетакля и мюзикла несколько раз, его сюжет обыграли во множестве мультфильмов, сериалов и комедийных шоу, а ещё вышло два полнометражных фильма — в 1971 и в 2005 годы. В первом шоколадного магната сыграл Джин Уайлдер, во втором — Джонни Депп, и в обоих случаях образы вошли в историю.



Сам Роальд Даль крайне не одобрял то, что в экранизации 1970-х фигуру Вилли Вонки вывели на первый план и она затмила хорошего мальчика Чарли. Но зритель сделал выбор, и персона таинственного гениального кондитера «с приветом» оказалась гораздо притягательнее главного героя. Фильм 2005 года успешно повторил этот приём с «тимбёртоновским» Вилли Вонкой в исполнении Деппа. В 2016 году студия Warner Bros. приобрела у наследников Даля права на образ Вонки и анонсировала съёмки приквела о прошлом шоколадных дел мастера.



Режиссёром и сценаристом стал британец Пол Кинг («Приключения Паддингтона»), уже зарекомендовавший себя человеком, который умеет адаптировать для экранов детскую литературную классику. Кинг неплохо разбирается и в кинокомедии — он режиссировал известные юмористические тв-шоу Mighty Boosh с Ноэлем Филдингом и Little Britain Sketch (шорт популярного шоу Little Britain — его калька в России называлась «Наша Раша»). Вторым пилотом-сценаристом оказался комик и актёр Саймон Фарнаби, работавший с Кингом над «Паддингтоном». В общем, перспективы были неплохие.

Когда дело дошло до кастинга, за главную роль поборолись Том Холланд и Тимоти Шаламе. Кинг выбрал Шаламе за лёгкость, искренность и задор, с которым тот изображал молодого Вонку. Фильму как раз нужен был Вонка-мечтатель, Вонка-идеалист, верящий в успех. Тимоти очень хотел сыграть эту роль, но переживал за результат. Он с детства любил книжный первоисточник и экранизацию 1970-х, а потому боялся, что новое кино получится проходной семейной жвачкой, которую решили снять, чтобы подзаработать на известном названии. Оправдались ли эти страхи? Ни капельки!

«Вонка» — британская музыкальная семейная комедия в лучших традициях жанра. Её уместно сравнивать с «Приключениями Паддингтона», потому что, помимо режиссёра и сценаристов, над фильмом работала практически та же съёмочная команда. В приквелах о прошлом известных выдуманных персонажей очень легко нарубить дров и свернуть не туда. Кингу удаётся выдержать тональность, не превращая историю ни в рафинированную детскую сказочку, ни в продукт, интересный исключительно взрослым.

Возможно, во имя баланса режиссёр опирался на фильм 1971 года и снимал его предысторию. Готичным Вонкой Джонни Деппа тут и не пахнет. Кондитер в исполнении Тимоти Шаламе возмужает, построит сладкую империю и станет утомлённым жизнью и слегка безумным Джином Уайлдером.

В принципе «Вонка» делает много реверансов в сторону классической экранизации. Одного из главных злодеев зовут Слагворт — конкурент с такой же фамилией устраивал промышленный шпионаж в фильме Мэла Стюарта. В самом начале Вилли роняет в водопроводный сток монетку. Помните, где Чарли нашёл монету, на которую купил счастливую шоколадную плитку? Умпа-лумпы оранжевокожи и зеленоволосы — в книге, кстати, не было подробного описания их внешности. На фоне звучат мотивы из старого фильма, а песни «Чистое воображение» и «Умпа-лумпа» перекочевали в приквел целиком с новыми аранжировками.

Мюзикл из «Вонки» получился не потрясающий, но добротный. Все номера поставлены оригинально, выглядят и звучат к месту. От них не хочется провалиться сквозь землю — а в детских мюзиклах это дорогого стоит. До уровня Лина Мануэля Миранды песни не дотягивают, но и цели такой у фильма нет — здесь взят фокус на историю. А она получилась отличной.

Кинг и Фарнаби остались верны себе и, как и в «Приключениях Паддингтона», создали увлекательную криминальную драмеди. Продажные копы и духовенство, жестокая кондитерская мафия, бытовое рабство и мошенничество, элементы heist-movie (фильмов про ограбление), острые шуточки на грани — тут есть на что посмотреть. В то же время фильм не перегибает палку и остаётся верным стилю Роальда Даля. Персонажи постоянно чудят, и ни на секунду не забываешь, что это кино про того самого Вилли с шоколадной фабрики. Конечно, без морали тоже не обошлось. В «Вонке» она простая — верь в мечту, поддерживай друзей, и… ешь богатых.

Троп про злых капиталистов здесь тоже присутствует, с тем лишь отличием, что у положительных бедных героев есть сказочный добрый бизнесмен Вилли Вонка. Который, впрочем, планирует строить волшебную кондитерскую корпорацию не с целью личного обогащения, а ради искусства и людей — чтобы каждый мог получить невероятные сладости. Историю умпа-лумп слегка подправили в духе современных тенденций — фильм намекает на то, что человечков свяжут с Вонкой чисто деловые отношения, а не нелегальная миграция полудикого племени, запертого в недрах фабрики.



«Вонка» не был бы так хорош, если бы не актёрский состав. Шаламе отлично справляется с ролью молодого и наивного Вонки, увлечённого гения, из которого со временем получится эксцентричный затворник. Девочка-сиротка Нудл (Кала Лейн), напарница Вонки, играет достойно и не теряется на фоне главного героя. Но самое большое удовольствие вы гарантированно получите от злодеев и персонажей второго плана. Оливия Колман в роли гадкой хозяйки прачечной, потрясающее злодейское трио Шоколадного картеля и продажный отец Джулиус в исполнении Роуэна Аткинсона просто не могут оставить равнодушными. Ироничный и уморительный, хоть и почти полностью сделанный с помощью компьютерной графики, умпа-лумпа Хью Грант хорошо вписывается в эту компанию.

В полку качественных экранизаций Роальда Даля прибыло! «Вонка» может стать фильмом, который здорово пересматривать на новогодних праздниках каждый год. Возможно, когда-нибудь он станет такой же классикой, как и его предок из 1971-го. «Вонка» раскрыл некоторые детали прошлого великого шоколатье, но очень многое оставил за кадром. Как Вилли пришёл к успеху и открыл фабрику? Как там очутились умпа-лумпы? Почему он в итоге закрылся от мира? Есть шанс, что мы увидим ещё один приквел, а то и новую экранизацию «Чарли и шоколадной фабрики» с Тимоти Шаламе.