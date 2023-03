Восьмую серию The Last of Us посмотрели 8,1 миллиона зрителей

Warner Bros. Discovery объявила, что восьмой эпизод телеадаптации The Last of Us от HBO в первый день посмотрели 8,1 миллиона зрителей.

Аудитория сериала выросла на 74% по сравнению с первой серией, которую посмотрели только 4,7 миллиона человек.

Компания делилась успехами The Last of Us до четвертого эпизода, после чего, судя по всему, рост сериала замедлился.

Аналитики считают, что финальный эпизод может поставить новый рекорд для проекта. Но он будет бороться за внимание с церемонией награждения «Оскара», которая пройдет в то же время, что выйдет девятая серия.