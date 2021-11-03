Все победители премии «Мастера ужасов 2021»

31 октября организаторы премии «Мастера ужасов» объявили лауреатов премии в 2021 году. Церемония прошла во время прямого эфира.
Победители
- Лучший роман русскоязычного автора — «Павел Чжан и прочие речные твари», Вера Богданова
- Лучший сборник/антология русскоязычных авторов — «Самая страшная книга 2021», антология (составитель Парфенов М. С.)
- Лучший рассказ/повесть русскоязычного автора — «Роза Ада», Дарья Бобылёва, авторский сборник «Наш двор»
- Лучшая книга зарубежного автора (в переводе на русский) — «Холодная рука в моей руке», Роберт Эйкман, перевод Екатерины Большепаловой
- Лучший переводчик — Сергей Карпов, за «Иерусалим» Алана Мура
- Лучшее издание для детей/подростков — «Мухи», Максим Кабир
- Лучший фильм/сериал — сериал «Полуночная месса»
- Лучший проект (фестиваль/передача/журнал/
фэнзин) — «Ночь лесных ужастиков» от «Модели для сборки» (фестиваль)
- Лучшая аудиокнига — «Истории Ворона», сборник, составители: Парфенов М. С., Руслан «Ворон» Покровский
- Лучший интернет-проект (сайт/блог/сообщество в соцсетях/видеоблог/веб-сериал/
подкаст) — подкаст «Доктор текста»
- Лучший рисунок (рисунок на обложке/внутренняя иллюстрация) — «Наш двор», Дарья Бобылёва, иллюстрация на обложке Татьяны Веряйской
- Лучшее арт-издание (комикс/серия комиксов/графический роман/артбук/календарь/
блокнот/иллюстрированное подарочное издание) — «Реквием. Рыцарь-вампир: Битва драконов. Клуб адского пламени», автор Пат Миллс, художник Оливье Ледруа
- Лучшее в публицистике (статья/документальная книга/монография) — «Кошмар расправил плечи», цикл статей, Анатолий Уманский
- Спецноминация «Дебют» — «Зубы Ватерлоо», Дмитрий Карманов, антология «Самая страшная книга 2022»
Премия «Мастера ужасов» учреждена как Российская национальная литературная премия. Учредителями премии выступают: редакция «Астрель-СПб» (Издательская группа «АСТ») и Ассоциация авторов хоррора. В жюри входят члены редакции «Астрели» и писатели, а в этом году к составу присоединился продюсер хоррор-проектов в кино и на ТВ Владислав Северцев.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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