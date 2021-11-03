Все победители премии «Мастера ужасов 2021»

31 октября организаторы премии «Мастера ужасов» объявили лауреатов премии в 2021 году. Церемония прошла во время прямого эфира.

Победители

Лучший роман русскоязычного автора — «Павел Чжан и прочие речные твари», Вера Богданова

Лучший сборник/антология русскоязычных авторов — «Самая страшная книга 2021», антология (составитель Парфенов М. С.)

Лучший рассказ/повесть русскоязычного автора — «Роза Ада», Дарья Бобылёва, авторский сборник «Наш двор»

Лучшая книга зарубежного автора (в переводе на русский) — «Холодная рука в моей руке», Роберт Эйкман, перевод Екатерины Большепаловой

Лучший переводчик — Сергей Карпов, за «Иерусалим» Алана Мура

Лучшее издание для детей/подростков — «Мухи», Максим Кабир

Лучший фильм/сериал — сериал «Полуночная месса»

Лучший проект (фестиваль/передача/журнал/ фэнзин) — «Ночь лесных ужастиков» от «Модели для сборки» (фестиваль)

фэнзин) — «Ночь лесных ужастиков» от «Модели для сборки» (фестиваль) Лучшая аудиокнига — «Истории Ворона», сборник, составители: Парфенов М. С., Руслан «Ворон» Покровский

Лучший интернет-проект (сайт/блог/сообщество в соцсетях/видеоблог/веб-сериал/ подкаст) — подкаст «Доктор текста»

подкаст) — подкаст «Доктор текста» Лучший рисунок (рисунок на обложке/внутренняя иллюстрация) — «Наш двор», Дарья Бобылёва, иллюстрация на обложке Татьяны Веряйской

Лучшее арт-издание (комикс/серия комиксов/графический роман/артбук/календарь/ блокнот/иллюстрированное подарочное издание) — «Реквием. Рыцарь-вампир: Битва драконов. Клуб адского пламени», автор Пат Миллс, художник Оливье Ледруа

блокнот/иллюстрированное подарочное издание) — «Реквием. Рыцарь-вампир: Битва драконов. Клуб адского пламени», автор Пат Миллс, художник Оливье Ледруа Лучшее в публицистике (статья/документальная книга/монография) — «Кошмар расправил плечи», цикл статей, Анатолий Уманский

Спецноминация «Дебют» — «Зубы Ватерлоо», Дмитрий Карманов, антология «Самая страшная книга 2022»

Премия «Мастера ужасов» учреждена как Российская национальная литературная премия. Учредителями премии выступают: редакция «Астрель-СПб» (Издательская группа «АСТ») и Ассоциация авторов хоррора. В жюри входят члены редакции «Астрели» и писатели, а в этом году к составу присоединился продюсер хоррор-проектов в кино и на ТВ Владислав Северцев.