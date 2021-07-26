Вселенная может оказаться огромным космическим пончиком

Согласно новому исследованию, наша вселенная, возможно, не расширяется во все стороны сразу. Напротив, она может заворачиваться вокруг себя самой подобно гигантскому космическому пончику.

В своем предварительном исследовании команда ученых из Европы утверждает, что свернутая вселенная, края которой соединяются во многих точках, формируя закрытую петлю, может представлять собой больший смысл, чем бесконечное расширение, которое мы себе зачастую представляем. Несмотря на то, что эта идея не была на данный момент окончательно доказана, она влечет за собой некоторые интересные последствия для структуры, поведения и окончательной судьбы нашей Вселенной.

Если гипотеза о вселенной-пончике окажется верной, это будет означать несколько важных вещей. Например, многосвязная вселенная указывает на то, что космос конечен и меньшего размера, чем ожидалось – всего в три-четыре раза больше наблюдаемых пределов, – пусть даже при таких размерах он невообразимо огромен с нашей точки зрения.

Это также означало бы, что наша вселенная обречена на схлопывание, а никак не на бесконечное расширение вовне.

И хотя вопрос еще далек от разрешения, существуют веские доказательства в пользу гипотезы о пончике. Чтобы определить топологию вселенной, астрофизики измерили возмущения в реликтовом излучении, представляющем собой некое подобие древнего космического шума, испущенного, когда Вселенная только «родилась». Результаты указали на предел относительно того, насколько большими эти возмущения могут быть. Если только исследователи не допустили ошибку, это указывает на то, что вселенная замыкается на саму себя, так как бесконечно открытая вселенная смогла бы уместить в себя возмущения микроволнового фона любой величины.

Конечно, самую большую проблему представляет собой вопрос, что произойдет, если объект достигнет «края» и пройдет по петле в исходную точку. Однако это представляется невозможным. Вне зависимости от своей формы вселенная все равно расширяется быстрее скорости света, так что никто и ничто никогда не сможет двигаться быстрее, чтобы это узнать. Если только кто-то чудом не изобретет работающий варп-двигатель.