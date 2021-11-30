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    Новости

    Второму сезону «Вокруг света за 80 дней» быть! И адаптации «Путешествия к центру Земли» тоже

    30 ноября 2021
    30.11.2021
    557
    0 минут на чтение
    Второму сезону «Вокруг света за 80 дней» быть! И адаптации «Путешествия к центру Земли» тоже

    Продюсеры «Вокруг света за 80 дней» настолько уверены в успехе телеадаптации приключенческого романа Жюля Верна, что продлили ее на второй сезон еще до премьеры.

    Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») вернется в качестве шоураннера, а Дэвид Теннант («Доктор Кто») повторит роль авантюриста Филеаса Фогга.

    Сериал расскажет о том, как англичанин Филеас Фогг заключает джентльменское пари и отправляется в кругосветное путешествие за 80 дней вместе с Паспарту и журналисткой Эбигейл Фортескью.

    Вместе с этим стало известно, что Slim Film + Television и Federation Entertainment запустили в производство еще одну экранизацию Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли».

    Сейчас подробностей о проекте очень мало. Известно только то, что Эшли Фароа снова выступит шоураннером сериала.

    По сюжету профессор геологии Отто Лиденброке отправляется в экспедицию к ядру Земли, чтобы раскрыть секреты человечества и его будущего.

    Напомним, первый сезон «Вокруг света за 80 дней» стартует 2 января 2022 года.

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     Дмитрий Кинский |  26.11.2021

    Он выйдет в январе.

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