Трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом

В сети появился полноценный трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», в основу которого лег одноименный приключенческий роман Жюля Верна.
Главные роли исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Леони Бенеш («Корона») и Ибрагим Кома («Пока ты не спишь»).
Режиссером выступает Стив Бэррон, известный по «Острову сокровищ». А сценарий написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Ренсон («Чисто английское убийство»).
По сюжету в 1872 году англичанин Филеас Фогг заключает джентльменское пари, согласно которому он совершит кругосветное путешествие за 80 дней. Вместе с ним отправляются Паспарту и журналистка Эбигейл Фортескью.
Сериал стартует 2 января 2022 года.
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