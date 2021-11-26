Трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом

В сети появился полноценный трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», в основу которого лег одноименный приключенческий роман Жюля Верна.

Главные роли исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Леони Бенеш («Корона») и Ибрагим Кома («Пока ты не спишь»).

Режиссером выступает Стив Бэррон, известный по «Острову сокровищ». А сценарий написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Ренсон («Чисто английское убийство»).

По сюжету в 1872 году англичанин Филеас Фогг заключает джентльменское пари, согласно которому он совершит кругосветное путешествие за 80 дней. Вместе с ним отправляются Паспарту и журналистка Эбигейл Фортескью.

Сериал стартует 2 января 2022 года.