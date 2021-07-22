Вы не поверите, но EA анонсировала ремейк Dead Space

Многочисленные инсайды о возрождении Dead Space оказались правдой: EA в конце своей презентации анонсировала ремейк первой части и показала тизер-трейлер под песню Twinkle Twinkle Little Star.
За разработку действительно отвечает EA Motive. Игру переделали с нуля на движке Frostbite. Подробностей немного, но обещают улучшенные геймплей, визуал и историю.
Увы, даты релиза нет. Игра будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.
Трейлер
Ключевой арт
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СМИ: новая Dead Space будет ремейком первой части в духе Resident Evil 2
Дмитрий Кинский | 02.07.2021
Capcom послужила для EA примером того, как надо делать игры.
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