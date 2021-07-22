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    Новости

    Вы не поверите, но EA анонсировала ремейк Dead Space

    22 июля 2021
    22.07.2021
    706
    0 минут на чтение
    Вы не поверите, но EA анонсировала Dead Space 1

    Многочисленные инсайды о возрождении Dead Space оказались правдой: EA в конце своей презентации анонсировала ремейк первой части и показала тизер-трейлер под песню Twinkle Twinkle Little Star.

    За разработку действительно отвечает EA Motive. Игру переделали с нуля на движке Frostbite. Подробностей немного, но обещают улучшенные геймплей, визуал и историю.

    Увы, даты релиза нет. Игра будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.

    Трейлер

    Ключевой арт

    Вы не поверите, но EA анонсировала Dead Space 2

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     Дмитрий Кинский |  02.07.2021

    Capcom послужила для EA примером того, как надо делать игры.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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