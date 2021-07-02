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    Новости

    СМИ: новая Dead Space будет ремейком первой части в духе Resident Evil 2

    2 июля 2021
    02.07.2021
    235
    0 минут на чтение
    СМИ: новая Dead Space будет ремейком первой части в духе Resident Evil 2

    Издание VentureBeat со ссылкой на свои источники раскрыло некоторые подробности новой Dead Space.

    EA Motive делает ремейк первой части, причем в качестве референса студия взяла Resident Evil 2 от Capcom. То есть, в основу ляжет оригинальная игра, но с новыми визуальными эффектами, механиками и, вероятно, контентом.

    Редактор Джефф Грабб отметил, что REmake 2 — главная причина существования новой Dead Space. По его словам, EA на примере игры Capcom увидела, как можно возродить хоррор-франшизу.

    Предположительно, анонс ремейка состоится 22 июля в рамках презентации EA Play.

    Напомним, EA после успеха Star Wars Jedi: Fallen Order решила делать больше одиночных игр. На фоне таких перемен она вырезала из Dragon Age 4 мультиплеер. Новая Mass Effect тоже будет сюжетно-ориентированной. Поэтому Dead Space прекрасно укладывается в текущую политику компании.

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    Редактор
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