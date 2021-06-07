Инсайдеры: EA хочет возродить Dead Space

Сразу несколько надежных инсайдеров «тонко» намекнули, что EA собирается возродить хоррор-франшизу Dead Space, но подробностей пока что никаких нет.

В их числе оказались Shinobi602 и ведущий подкаста XboxEra под ником Shpeshal_Nick, которые неоднократно делились достоверной информацией.

А особенно отличился редактор Windows Central Джез Корден:

Это БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ КРУТО, НЕ ТАК ЛИ, НИК? Ох, ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. Было бы ОЧЕНЬ ЗДОРОВО.

Вполне возможно, что за новую Dead Space отвечает EA Motive, недавно выпустившая Star Wars Squadrons. Ранее Джефф Грабб сообщал, что студия работает над игрой по известному бренду.