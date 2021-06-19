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    Новости

    Слух: в июле EA анонсирует новую Dead Space

    19 июня 2021
    19.06.2021
    1071
    0 минут на чтение
    Слух: в июле

    Редактор VentureBeat Джефф Грабб в рамках собственного подкаста рассказал, что EA Motive представит следующий проект в известной вселенной 22 июля на конференции EA Play.

    Предположительно, речь идет о новой Dead Space, на которую совсем недавно намекали сразу три надежных инсайдера.

    Грабб еще в начале года раскрыл, что EA Motive занимается игрой по одной очень популярной франшизе, которая точно должна обрадовать фанатов. И речь идет точно не об очередной Mirror’s Edge.

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     Дмитрий Кинский |  07.06.2021

    На это намекнули сразу три журналиста.

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    Редактор
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