Слух: в июле EA анонсирует новую Dead Space

Редактор VentureBeat Джефф Грабб в рамках собственного подкаста рассказал, что EA Motive представит следующий проект в известной вселенной 22 июля на конференции EA Play.

Предположительно, речь идет о новой Dead Space, на которую совсем недавно намекали сразу три надежных инсайдера.

Грабб еще в начале года раскрыл, что EA Motive занимается игрой по одной очень популярной франшизе, которая точно должна обрадовать фанатов. И речь идет точно не об очередной Mirror’s Edge.