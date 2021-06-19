Слух: в июле EA анонсирует новую Dead Space

Редактор VentureBeat Джефф Грабб в рамках собственного подкаста рассказал, что EA Motive представит следующий проект в известной вселенной 22 июля на конференции EA Play.
Предположительно, речь идет о новой Dead Space, на которую совсем недавно намекали сразу три надежных инсайдера.
Грабб еще в начале года раскрыл, что EA Motive занимается игрой по одной очень популярной франшизе, которая точно должна обрадовать фанатов. И речь идет точно не об очередной Mirror’s Edge.
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На это намекнули сразу три журналиста.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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