СМИ: новая Dead Space будет переосмыслением трилогии

Eurogamer подтвердил информацию о том, что EA Motive, ответственная за Star Wars Squadrons, анонсирует на EA Play игру по известной франшизе, которая наверняка обрадует фанатов.

После редактор издания Том Филлипс отметил, что слышал про новую Dead Space, но без конкретики.

Да, я слышал об этом проекте. Сроки анонса не знаю, но если сведения не врут, ждать придется недолго.

Затем Gematsu вышел с новостью, согласно которой EA Motive действительно разрабатывает следующую Dead Space. Причем журналисты отметили, что это будет переосмысление трилогии, а не ее продолжение.

Также «Игромания» обратила внимание, что с YouTube-каналом творится нечто странное. Его название периодически меняется с Dead Space на Isaac Clarke.

Напомним, презентация EA Play должна пройти 22 июля.