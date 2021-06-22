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    Новости

    СМИ: новая Dead Space будет переосмыслением трилогии

    22 июня 2021
    22.06.2021
    810
    0 минут на чтение
    СМИ: новая Dead Space будет переосмыслением трилогии

    Eurogamer подтвердил информацию о том, что EA Motive, ответственная за Star Wars Squadrons, анонсирует на EA Play игру по известной франшизе, которая наверняка обрадует фанатов.

    После редактор издания Том Филлипс отметил, что слышал про новую Dead Space, но без конкретики.

    Да, я слышал об этом проекте. Сроки анонса не знаю, но если сведения не врут, ждать придется недолго.

    Затем Gematsu вышел с новостью, согласно которой EA Motive действительно разрабатывает следующую Dead Space. Причем журналисты отметили, что это будет переосмысление трилогии, а не ее продолжение.

    Также «Игромания» обратила внимание, что с YouTube-каналом творится нечто странное. Его название периодически меняется с Dead Space на Isaac Clarke.

    СМИ: новая Dead Space будет переосмыслением трилогии 1

    Напомним, презентация EA Play должна пройти 22 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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