30 ноября в США и 2 декабря в Великобритании наконец-то открылись продажи романа Leviathan Falls («Падение Левиафана») — девятой и финальной книги научно-фантастического цикла Джеймса Кори. Она доступна в бумаге, электронном и аудиоформате на английском.

Первоначально роман планировали выпустить раньше (его обложку показали аж год назад), но в итоге дату выхода перенесли. К счастью, никакого «долгого ящика» — книга всё же вышла, поставив жирную точку.

Всего в цикл входит девять романов и девять рассказов. В марте издательство Orbit выпустит рассказы в сборнике под одной обложкой — Memory’s Legion: The Complete Expanse Story Collection.

Пробуждение Левиафана (2011) Война Калибана (2012) Врата Абаддона (2013) Пожар Сиболы (2014) Игры Немезиды (2015) Пепел Вавилона (2016) Восстание Персеполиса (2017) Гнев Тиамат (2019) Падение Левиафана (2021)

Все книги выпускались в России издательствами ФКК и fanzon, ждём анонсов и на девятую!

Аннотация

Спойлеры Лакония пала. Свыше тысячи солнечных систем освободились из-под власти Уинстона Дуарте. Но поднял голову древний враг, который некогда погубил создателей врат. Так начинается война против нашей вселенной. В мёртвой системе Адро Эльви Окойе возглавляет отчаянную научную миссию с целью понять, кто же были те загадочные строители врат и что их уничтожило. Полковник Алиана Танака охотится за пропавшей дочерью Дуарте… и самим поверженным императором. А на «Росинанте» Джеймс Холден и его команда строят будущее для человечества из осколков и руин всего, что было раньше. И пока невообразимые силы готовятся уничтожить всю человеческую жизнь, Холден и его союзники идут на последний и отчаянный шанс объединить людей, пообещав им невероятную галактическую цивилизацию, свободную от войн, фракций, лжи и секретов — в случае победы над пришельцами. Но цена победы может быть хуже, чем цена поражения.

Трейлер шестого сезона

Сериал возвращается 10 декабря.