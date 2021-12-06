30 ноября в США и 2 декабря в Великобритании наконец-то открылись продажи романа Leviathan Falls («Падение Левиафана») — девятой и финальной книги научно-фантастического цикла Джеймса Кори. Она доступна в бумаге, электронном и аудиоформате на английском.
Первоначально роман планировали выпустить раньше (его обложку показали аж год назад), но в итоге дату выхода перенесли. К счастью, никакого «долгого ящика» — книга всё же вышла, поставив жирную точку.
Всего в цикл входит девять романов и девять рассказов. В марте издательство Orbit выпустит рассказы в сборнике под одной обложкой — Memory’s Legion: The Complete Expanse Story Collection.
- Пробуждение Левиафана (2011)
- Война Калибана (2012)
- Врата Абаддона (2013)
- Пожар Сиболы (2014)
- Игры Немезиды (2015)
- Пепел Вавилона (2016)
- Восстание Персеполиса (2017)
- Гнев Тиамат (2019)
- Падение Левиафана (2021)
Все книги выпускались в России издательствами ФКК и fanzon, ждём анонсов и на девятую!
Аннотация
Лакония пала. Свыше тысячи солнечных систем освободились из-под власти Уинстона Дуарте. Но поднял голову древний враг, который некогда погубил создателей врат. Так начинается война против нашей вселенной.
В мёртвой системе Адро Эльви Окойе возглавляет отчаянную научную миссию с целью понять, кто же были те загадочные строители врат и что их уничтожило. Полковник Алиана Танака охотится за пропавшей дочерью Дуарте… и самим поверженным императором. А на «Росинанте» Джеймс Холден и его команда строят будущее для человечества из осколков и руин всего, что было раньше.
И пока невообразимые силы готовятся уничтожить всю человеческую жизнь, Холден и его союзники идут на последний и отчаянный шанс объединить людей, пообещав им невероятную галактическую цивилизацию, свободную от войн, фракций, лжи и секретов — в случае победы над пришельцами.
Но цена победы может быть хуже, чем цена поражения.
Трейлер шестого сезона
Сериал возвращается 10 декабря.
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