«Падение Левиафана» Джеймса Кори: что известно о последней книге цикла «Пространство»

Научно-фантастическому циклу «Пространство» исполняется десять лет. Его авторы, Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк, работающие под псевдонимом Джеймс Кори, создали проработанный мир будущего, захватывающую и многогранную историю, а также множество колоритных персонажей. Серия может похвастаться как достоверными научно-фантастическими идеями и технологиями, так и сильной драматической составляющей. Кроме того, авторы часто переключаются между жанрами, играясь то с детективом, то с политическим триллером, то с боевиком, то с темами колонизации иных миров или революции.

Серия удостоилась экранизации в виде сериала, кторый сперва выходил на SyFy, а затем перебрался на Amazon — и адаптация тоже получила немало лестных отзывов. Порой цикл и его экранизацию даже называют «космической «Игрой престолов», поскольку сюжет полон политических интриг, да и жестокости тут немало.

Грядущей осенью на английском языке свет увидит заключительный роман под названием «Падение Левиафана». В честь юбилея цикла рассказываем, что известно о завершении цикла. Предупреждаем, в тексте содержатся спойлеры о поздних романах серии.

Сами авторы очень довольны проделанной работой и с нетерпением ждут, когда «Падение Левиафана» доберётся до читателей.

Я читаю книгу прямо сейчас, она открывается цитатой Софокла: «Нужно подождать до вечера, чтобы увидеть, как прекрасен был день». Конец истории — это своего рода момент, когда вы узнаете, какой она была все это время. Когда мы с Таем начали работу над «Пространством», то поставили перед собой определённую задачу, и теперь мы собираемся её завершить. И люди смогут увидеть, что это был за проект.

Даниел Абрахам

Впрочем, изначально первая книга цикла писалась как самостоятельное произведение — авторы не были уверены, что история получит признание читателей. А вот на момент написания «Войны Калибана» писатели уже проработали идею «Пространства» до самого финала, хотя ещё и не знали, сколько конкретно книг потребуется, чтобы целиком рассказать историю.

Дело в том, что мы не проводили какого-то большого исследования для «Пространства». Мы использовали то, о чем уже узнали — как благодаря образованию, так нашему жизненному опыту — и построили на этой основе историю. Тай испытывал глубокий и неизменный интерес к объектам Солнечной системы. Даниэль имеет степень биологии. Все это вступило в игру, когда началась работа. Важнейшим моментом, если таковой был, стала статья, которую Тай прочитал много лет назад о теоретическом применении термоядерного синтеза, что послужило источником вдохновения для двигателя Эпштейна. Тай пообещал никогда не раскрывать, что это была за газета, чтобы, когда выяснится, что все в ней опровергнуто, мы не потеряли лицо.

Даниел Абрахам

У «Падения Левиафана» до сих пор нет аннотации, но мы напомним, какие главные вопросы и проблемы стоят перед героями. Ученые постепенно подобрались к разгадке протомолекулы. Удалось установить, что некогда могущественная цивилизация забрасывала протомолекулу в обитаемые уголки космоса, чтобы открывать врата-порталы. Сперва та накапливала энергию и вещество, а затем трансформировалась в новый узел врат. Но остаётся вопрос, почему та цивилизация погибла — кто или что оказалось настолько могущественным, чтобы погубить её, и что ожидает человечество при столкновении с этой угрозой?

Тем временем авторитарный режим Дуарте в «Гневе Тиамат» потерпел роковые перемены. Мятежники нашли, что противопоставить передовым технологиям империи, и лишили её главного оружия, а также контроля над Медленной зоной, где погибли все корабли и люди. Не обошлось без жертв и среди ключевых персонажей цикла, однако режим Лаконии сломлен — план Наоми о сопротивлении воплотился в жизнь. «Росинант» покидает Лаконию. Хотя военно-политический кризис не вполне исчерпан, кажется, его самая острая фаза позади и в последней книге цикла основной фокус соавторы сделают на раскрытие оставшихся тайн протомолекулы и её создателей, а также столкновении человечества с неведомой угрозой.

После выхода финального тома ожидается ещё сборник рассказов и повестей Memory’s Legion по миру «Пространства», написанных в разные годы. Заглавная же повесть написана специально для сборника. Однако на вопросы о приквелах и сиквелах создатели отвечают категорично: их не будет. Писатели ранее подписали контракт на новую космическую трилогию, близкую по духу к «Дюне» и «Гипериону». Также у них много других планов (не только книжных), и потому на «Пространстве» будет поставлена точка.

Финалы в некоторой степени всегда сложны, даже промежуточные. «Пепел Вавилона» был последним спокойным моментом перед большим скачком в хронологии повествования, и, конечно же, «Падение Левиафана» — последний в серии. В такие моменты есть ощущение неизбежности, которое сочетается с пониманием того, что вы все равно можете все испортить.

Джеймс Кори