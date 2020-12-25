Обзор сценария «Не смотри вверх»: ДиКаприо в сатирическом «Армагеддоне»

После принёсшего ему долгожданный «Оскар» «Выжившего» Леонардо ДиКаприо не радовал нас частыми появлениями на большом экране. За прошедшие пять лет он снялся лишь в одном художественном фильме — «Однажды в Голливуде». Так что, когда я узнал, что Лео подписался на фильм для Netflix то, честно говоря, удивился. Речь идёт о комедии Don’t Look Up. Её ставит режиссёр Адам Маккей, снявший «Копов в глубоком запасе», «Игру на понижение» и «Власть». Помимо ДиКаприо, в проекте участвуют такие известные актёры как Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Тимоти Шаломе, Джона Хилл, Крис Эванс и Рон Перлман. Когда сценарий Маккея Don’t Look Up всплыл на просторах всемирной сети, я решил ознакомиться с ним. Благо, в сюжете фигурируют астрономы и астероид-убийца. Прочитанная мной версия датирована 22 января 2020 года и насчитывает 122 страницы.

О чём фильм

Итак, в центре сюжета Don’t Look Up находится пара учёных — Рэнделл и Кейт (их сыграют ДиКаприо с Лоуренс). Во время рутинных наблюдений кометы им удаётся увидеть её столкновение с огромным 140-километровым астероидом. В результате тот сходит с орбиты и, как показывают расчёты, через полгода неминуемо столкнётся с Землёй и попросту уничтожит её. Астрономы оперативно сообщают о случившемся властям. К сожалению, американскому президенту (очередная пародия на Трампа, только в этот раз женского пола и, судя по IMDB, в исполнении Мерил Стрип) не до того. Она пытается продавить своего кандидата в Верховный суд, а тут ещё на носу и промежуточные выборы. Так что президент просит астрономов вернуться через пару месяцев, когда станет поспокойнее.

После этого наши герои пытаются поведать о грядущей катастрофе СМИ. Но их никто не слушает, потому что все заняты более важными делами, вроде обсуждения знаменитостей и политических дрязг. А когда астрономам всё же удаётся выступить на телешоу, их история уступает по рейтингу недавнему скандалу в семействе известного рэпера, и соцсети её игнорируют. К счастью для героев, президент вляпывается в очередной скандал, и, пытаясь отвлечь внимание публики, вспоминает про астероид и ставит его в центр повестки дня.

Белый дом организует грандиозную операцию по уничтожению камня… чтобы в последний момент её отменить. Дело в том, что миллиардер Питер Ишервелл (надо полагать, пародия на Илона Маска или Джеффа Безоса) предложил Белому дому идею получше. Оказывается, астероид состоит из полезных ископаемых на триллионы долларов. Вместо уничтожения его можно раздробить на несколько обломков — а после того, как они упадут в Тихий океан, достать и извлечь несметные богатства. Правда, если хоть что-то во время операции пойдёт не так, Земля будет уничтожена. Но жажда денег затмевает здравый смысл, и президент даёт согласие на эту авантюру. Параллельно на Земле ширится движение людей, вообще отрицающих существование астероида (потому что это заговор властей) и призывающих людей не смотреть на небо…

Исходя из моего описания, вы уже поняли, что Don’t Look Up представляет собой сатиру с намеренным сгущением красок и утрированием деталей. Конечно, юмор — дело индивидуальное. То, что одного вгоняет в хохот, другому может показаться абсолютно не смешным — и с этим ничего не поделаешь. Так что моя оценка, пожалуй, будет даже более субъективной, чем обычно. Тем не менее, должен сказать, что работа Маккея меня не впечатлила. Почему? Пожалуй, я могу выделить две основные группы причин. Первая связана с сюжетом, вторая — с персонажами.

Проблемы с сюжетом

Сюжет Don’t Look Up, по сути, сплошная метафора глобального потепления. С одной стороны, есть куча научных данных, неопровержимо свидетельствующих об изменениях климата. С другой — масса людей, отрицающих само явление или его связь с человеческой деятельностью. Это, по всей видимости, и объясняет согласие ДиКаприо сняться в фильме. Он давно известен экоактивизмом и борьбой за защиту окружающей среды.

Разговор о потеплении выходит далеко за рамки обзора сценария, так что я просто отмечу одну важную вещь. Изменения климата — это длительный процесс, последствия которого проявляются постепенно — на это требуются десятки, сотни, тысячи лет. И в том-то и кроется суть проблемы. Даже если взять самые апокалиптические прогнозы того, что случится из-за потепления, речь всё равно идёт о временах, когда нас, скорее всего, уже не будет на свете. А когда речь идёт о том, что мы вряд ли ощутим на своей собственной шкуре, это не воспринимается как угроза, на которую немедленно реагировать. Пускай ледники Гренландии полностью растают к 2300 году — нам то какая разница, если к тому моменту мы будем мертвы? Далеко не все так думают, но это (пускай даже и подсознательно) определённо сказывается на восприятии ситуации многими людьми.

А в сценарии Маккея речь идёт не о десятилетиях и даже не о годах. Астероид упадёт на Землю менее чем через шесть месяцев. Да, люди могут врать, преуменьшать опасность какого-то события и даже пытаться заработать на катастрофе. Но в в сценарии речь идёт о гарантированном уничтожении всего живого через полгода без каких-либо альтернатив. Такая ситуация не вяжется с массовым поведением людей в стиле отрицателей глобального потепления, для которых, если ты чего-то не видишь, значит, этого не существует. Даже с учётом того, что Don’t Look Up сатира, это просто не работает на сюжетном уровне. На мой взгляд, Маккею нужно было использовать не астероид, а что-то другое в качестве метафоры глобального потепления (или вообще, отказаться от неё) — тогда, возможно это бы улучшило восприятие от истории.

К тому же, есть ещё и проблема реализма, которая тоже повлияла на моё мнение о сюжете. Действие сценария вроде как разворачивается в наше время. Но дело в том, что если бы Земле действительно угрожало столкновение со 140-километровым астероидом — мы бы ничего не смогли сделать. Ни сейчас, ни через 10 лет, не даже через 20 лет. Такая проблема выходит далеко за пределы наших технологических возможностей. И то, какая партия имеет большинство в Конгрессе и кто сидит в Белом доме, никак на это не повлияет. Так что опять же, на мой взгляд Маккею следовало выбрать другую угрозу, если он хотел высмеять сложившееся в Штатах положение дел.

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Проблемы с персонажами

Второй аспект — это персонажи. Откровенно говоря, мне почти нечего о них сказать. В сценарии много действующих лиц, но все они словно перекочевали из «Идиократии». Герои не отличаются особым умом, не видят дальше собственного носа и вообще прописаны весьма невыразительно. Да, это сатирическая комедия — но это же не значит, что в ней не должно быть запоминающихся личностей. Например, тот же персонаж Лоуренс можно описать ровно одним словом — раздражённая. На протяжении всего сценария она злится и раздражённо реагирует на всё, что происходит вокруг. И всё. Это весь её персонаж.

Единственный, кто демонстрирует хоть какие-то метаморфозы — герой ДиКаприо. Но речь скорее идёт о внешних проявлениях. После выступления на ТВ Рэндалл становится популярен в соцсетях, получает должность научного советника и начинает интрижку с известной ведущей, бросая семью. Это иллюстрируется изменением его облика — если в начале истории он выглядит как типичный преподаватель с неряшливой бородой, то затем постепенно набирает лоска и гламура.

Я не сомневаюсь, что ДиКаприо легко изобразит эту визуальную метаморфозу. Проблема в том, что, хоть мы и видим, как меняется Рэндалл, это лишь его внешность. Прочитав сценарий, я так и не понял, кто он как человек. Это просто сюжетная оболочка — и остаётся надеяться, что ДиКаприо сумеет её наполнить.

Мне запомнился лишь один персонаж — карикатурно-тестостеронный астронавт из славного американского прошлого, который мечтает взорвать астероид во благо USA и постоянно отпускает неполиткорректные реплики. Надеюсь, именно его сыграет Рон Перлман (или хотя бы Крис Эванс — но, думаю, ему скорее доверят пародировать Маска). От такой роли хотя бы можно получить удовольствие.

Подводя итоги, скажу, что если сценарий Don’t Look Up не подвергался с тех пор сильным изменениям, я сомневаюсь, что итоговый продукт меня порадует. Как, в общем-то, это обычно и бывает с фильмами Netflix. В сценарии, конечно, есть несколько хороших разговорных шуток и забавных моментов, но этого слишком мало для фильма со столь звездным составом.

Впрочем, ещё раз напомню, что юмор есть юмор, и то, что не зашло одному, может прекрасно зайти кому-то другому. Плюс, в жанре комедии многое зависит от актёрской игры и импровизаций уже по ходу самих съёмок. Надеюсь, эти факторы в итоге всё же сумеют вытянуть Don’t Look Up на более подходящий для такого проекта уровень.

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