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#антиутопия#Что почитать#лучшие книги

Что почитать? 10 современных романов-антиутопий

Яндекс Книги
27 мая 12:00
3694
5 минут на чтение
Антиутопия — один из самых живучих жанров фантастики, ведь он отражает актуальные тревоги и страхи общества. Современные авторы пишут о цифровой диктатуре, кризисе идентичности и свободе личности в мире высоких технологий. Мы выбрали десять ярких антиутопий последних лет, которые убедительно рисуют недалёкое будущее — пугающе узнаваемое и одновременно невероятно увлекательное.
В этом списке — современные книги, успевшие получить признание критиков и читателей. Их авторы рассматривают самые разные сценарии ближайшего будущего: от цифровой изоляции и тотального контроля сознания до религиозного фундаментализма и виртуального бессмертия. Эти романы показывают, как легко общество может оказаться в ловушке страхов и иллюзий, и напоминают, что свобода и человечность никогда не перестанут быть актуальными.

«Антонов коллайдер» — Илья Техликиди

Футуристическая антиутопия. В середине XXI века НеоКоммунистической Республикой Россия управляют китайские корпорации и искусственный интеллект. Главный герой, data-курьер Антон, доставляет зашифрованные сообщения в московском метро и сталкивается с абсолютным контролем над личностью и мышлением.

Роман, сочетающий элементы киберпанка и социальной критики, исследует влияние цифровизации на политическую волю и моральный выбор. 

«Голос Вессема» — Теа Сандет

В своём дебютном романе Теа Сандет рисует мрачную картину будущего, где общество расколото надвое: бок о бок существуют процветающий, технологичный Сити и разорённое, нищее Гетто.

Главная героиня — семнадцатилетняя Рета Немет — возвращается из заключения после трагической экспедиции в загадочный Вессем, город-призрак, который исчез с карт сто лет назад и на спутниковых снимках выглядит как лесной массив. В той вылазке Рета потеряла брата-близнеца — не поверив в официальную версию его гибели, она решает вновь отправиться в Вессем вместе с друзьями, чтобы раскрыть его тайны. В Яндекс.Книгах роман доступен и в аудиоформате.

«Отключай» — Ребека Уна

Роман литовской писательницы, впервые изданный в 2015 году, описывает ближайшее будущее, где человеческие контакты происходят исключительно через цифровые системы. В стерильном и контролируемом мире нежелательны физические прикосновения и живые встречи, а каждый человек обязан носить чип, отслеживающий поведение. Четырнадцатилетняя Грита любит бегать, лазить по деревьям и читать старые бумажные книги — в общем, отказывается подчиниться системе. Знакомство Гриты с мальчиком без цифровой биооболочки становится поворотным моментом в истории о попытке сохранить человечность и индивидуальность.

Роман получил множество наград, включая премию IBBY в номинации «Лучшая книга для молодёжи», и стал «Книгой года» по версии читателей интернет-ресурсов в Литве. 

«Песнь пророка» — Пол Линч

Эта антиутопия переносит читателя в Ирландию недалёкого будущего, где после забастовки учителей к власти приходит ультраправый «Национальный альянс». В стране отменяется Конституция, вводится авторитарный режим и массовый контроль. Главная героиня Айлиш Стак, микробиолог и мать четверых детей, сталкивается с произволом: её мужа арестовывают, детей лишают документов, а она сама теряет работу. С обострением гражданского конфликта Айлиш должна решить — спасаться бегством или бороться за будущее.

Роман, над которым автор работал с 2019 года, стал важным литературным событием и получил Букеровскую премию 2023 года.

Трилогия «Аркада» — Вадим Панов

Трилогия Вадима Панова («kamataYan», «suMpa», «maNika») описывает 2029 год, когда технологии дополненной реальности, цифровые импланты и искусственные продукты стали обыденностью. В этом высокотехнологичном мире нарастают социальные конфликты и формируются новые формы неравенства. Главные герои пытаются сохранить индивидуальность в условиях давления и утраты идентичности. 

«Каисса» — Виталий Чижков

Дебютный роман IT-специалиста Виталия Чижкова — синтез антиутопии, киберпанка, мистики и философской фантастики. Действие происходит в 2035 году в Твери, управляемой партией Равенства и системой цифрового надзора под контролем ИИ Каисса, который назван в честь шахматной богини. Главный герой Аркат Ли, хакер и писатель, попадает в тюрьму на 25 лет, где пишет фэнтезийную повесть о борьбе Демона и однорукого Ангела, постепенно начинающую проникать в реальность.

Книга насыщена IT-терминами, аллюзиями и философскими образами, поднимает вопросы добра, зла и границ между реальным и вымышленным. 

«Гномон» — Ник Харкуэй

Сложная антиутопия, в которой детектив Мьеликки Нейт расследует загадочную смерть Дианы Хантер, противницы цифрового тоталитаризма, погружаясь в её виртуальное сознание. Там он обнаруживает несколько субличностей из разных эпох и миров, раскрывающих глобальный заговор и манипуляции с сознанием.

Через переплетение философских, мистических и киберпанковых сюжетных линий роман исследует темы свободы и природы реальности, превращая детективное расследование в глубокое размышление о будущем общества под надзором технологий. 

«Покорность» — Мишель Уэльбек

Во Франции 2022 года к власти приходит исламская партия, меняя политический и культурный уклад страны. Главный герой, профессор Франсуа, наблюдает за тем, как общество постепенно отказывается от светских ценностей в обмен на стабильность и безопасность.

Уэльбек сочетает политическую сатиру с философскими размышлениями о вере, секуляризме и кризисе западной цивилизации. 

«Смерти.net» — Татьяна Замировская

Философская антиутопия белорусской писательницы. В 2043 году сознания умерших загружаются в виртуальное пространство — «Интернет мёртвых». Главная героиня, погибшая при загадочных обстоятельствах, стремится понять причины своей смерти, исследуя границы памяти, души и бессмертия.

Роман, объединяющий научную фантастику, мистику и социальную критику, попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» и получил высокие оценки критиков.

«Сфера» — Дэйв Эггерс

Научно-фантастический триллер. Корпорация «Сфера» создаёт цифровое общество, где приватность считается вредной. Молодая сотрудница Мэй Холланд становится частью системы тотального контроля, но затем осознаёт, насколько он опасен.

Роман исследует границы цифрового наблюдения, моральные конфликты и соблазн всеобщей прозрачности. В 2017 году вышла экранизация с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях.

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#антиутопия#Что почитать#лучшие книги
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