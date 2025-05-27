Что почитать? 10 современных романов-антиутопий

Футуристическая антиутопия. В середине XXI века НеоКоммунистической Республикой Россия управляют китайские корпорации и искусственный интеллект. Главный герой, data-курьер Антон, доставляет зашифрованные сообщения в московском метро и сталкивается с абсолютным контролем над личностью и мышлением.



