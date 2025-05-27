Что почитать? 10 современных романов-антиутопий

В своём дебютном романе Теа Сандет рисует мрачную картину будущего, где общество расколото надвое: бок о бок существуют процветающий, технологичный Сити и разорённое, нищее Гетто.
Главная героиня — семнадцатилетняя Рета Немет — возвращается из заключения после трагической экспедиции в загадочный Вессем, город-призрак, который исчез с карт сто лет назад и на спутниковых снимках выглядит как лесной массив. В той вылазке Рета потеряла брата-близнеца — не поверив в официальную версию его гибели, она решает вновь отправиться в Вессем вместе с друзьями, чтобы раскрыть его тайны. В Яндекс.Книгах роман доступен и в аудиоформате.