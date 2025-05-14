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#фэнтези#Что почитать#подборка

8 уютных фэнтези-романов, с которыми хорошо провести май

Издательство fanzon
14 мая 12:00
599
3 минуты на чтение
Фэнтези – не просто жанр, а целая сокровищница историй, где каждый сможет отыскать бриллиант по душе. Уютные романы согревают душу и позволяют почувствовать себя жителем волшебного мира, на просторах которого возможны любые чудеса. Окунитесь в тихую безмятежность, пронизывающую каждую книгу в нашей подборке.

Меган Баннен

«Похоронные дела Харта и Мёрси»

Даже среди гиблых магических пустошей, кишащих опасными тварями, может расцвести любовь. Маршал Харт и владелица похоронного бюро Мёрси живут как кошка с собакой. Лишь перед одним человеком каждый из них может раскрыть душу – это загадочный незнакомец, с которым герои ведут откровенную переписку. Не подозревая, что на самом деле общаются… друг с другом. Быть может, эти двое не такие уж и разные?

Ольга Богатикова

«Дом чудной на улице Лесной»

Магия окружает нас каждый день, просто не все могут это заметить. Алисе повезло: она заселилась в дом, где прописалось волшебство. Призрак и вампир, леший и дракон – кто только не живёт на Лесной улице! Поначалу подобное соседство может показаться хлопотным и даже опасным. Но стоит узнать жителей дома получше, как станет очевидно: о таких соседях мечтает каждый!

Елена Кондрацкая

«Солнце, уснувшее в ладонях ведьмы»

Новая история от автора циклов «Дивные берега» и «Сны Истока». Какая ведьма не мечтает о собственном фамильяре? Кэтрин, ученица магической академии Стоунклад, задалась этим вопросом и довольно быстро нашла ответ. Рассуждения привели молодую колдунью в лес, где она провела ритуал призыва. Только вот вместо компаньона-зверя её ждала встреча с вампиром. Его появление в окрестностях школы добра явно не сулит. Или же не стоит судить так категорично?..

Юлия Бабчинская

«Ночь девы»

Роман открывает трилогию, наполненную чарами и ослепительным сиянием волшебных камней. Юная Ирис по воле семьи заточена в Башне Тишины. Всё, что ей осталось, это погрузиться в предсказания судеб – по крайней мере, до появления таинственного Лорда-Призрака. Его визит знаменует начало гонки со временем ради спасения королевств от предрешённой гибели.

Денис Ганиман

«Легенды Эоса. Украденная душа»

История о поисках семьи и самих себя. Мир Эоса оказался на пороге великого бедствия. Правда, осознать это дано далеко не всем. Лишь те, кто наделён магическим даром, могут предвидеть надвигающуюся катастрофу. На этом фоне и разворачивается драма Тара и Олаи – брата и сестры, разделённых судьбой.

Хафса Файзал

«Чайная буря»

Днём – чайная высшего класса, ночью – подпольный бар для вампиров. Хозяйке этого места по имени Арти Казимир придётся выложиться на полную, чтобы спасти бизнес от закрытия. Ради этого девушка ввязывается в рискованную авантюру – украсть информацию у сливок вампирского общества. В этом ей помогут лучшие преступники города. 

Маша Старолесская

«Когти, крылья, рок-н-ролл»

Городское фэнтези, о повседневности, наполненной магией и музыкой. Если бы не особое кольцо, Жанна не пробудила бы в себе драконью кровь. Существует старинное пророчество, согласно которому в мир явится опасное чудовище. Неужели монстр из легенд – это и есть Жанна?

Анна и Марк Коэн

«Геммы. Сыскное управление»

«Геммы. Сыскное управление» – первая часть детективной трилогии в сеттинге альтернативной Российской империи. Четвёрка харизматичных сыщиков расследует преступления с явным потусторонним следом. Продолжение цикла «Геммы. Орден Сияющих» – уже вышло.

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Издательство fanzon

Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

#фэнтези#Что почитать#подборка
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