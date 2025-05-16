Что почитать: 9 эпичных и мрачных фэнтези-книг

Май в самом разгаре! Для всех, кто планирует провести его за чтением и хочет эпических и мрачных приключений , но ещё не выбрал подходящую историю, издательство Fanzon собрало в одном месте громкие новинки и книги, уже успевшие стать хитами.

Апарна Верма «Король-феникс»

Технофэнтези в стиле «Дюны» с индийским колоритом. Пустынное королевство Раванс под угрозой: земли, которым покровительствует богиня Феникс, рискуют исчезнуть после явления Пророка. Он принесёт с собой огонь и разрушение, чего допустить никак нельзя. Лио, правитель Раванса, пойдет на всё ради спасения страны. Его дочь – принцесса Элина – постарается доказать, что достойна занять место отца. А наёмник по имени Яссен отринет прошлое, чтобы обрести желанную свободу.

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Жуан Сильва «Семена войны»

Дебютный роман, в котором прослеживаются параллели с лучшими работами Джо Аберкромби. За десять лет до начала истории континент Аларкан был поднят из глубин океана на поверхность Силами Истинного Бога . Люди, страдающие от тирании правителей родных земель, устремились туда в поисках надежды, мечтая начать с чистого листа. Однако вскоре война приходит и на Аларкан. Какую роль в грядущих событиях сыграют криминальный босс, наёмник в отставке и ложное божество?

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Джин Вулф «Литания Длинного Солнца»

Два романа Джина Вулфа – «Тёмная сторона Длинного Солнца» и «Озеро Длинного Солнца» – под одной обложкой. Добро пожаловать на борт Круговорота – колоссального корабля-ковчега, бороздящего космические просторы. Правда, его обитатели уже давно забыли, куда и зачем направлялись. Они живут по своим законам, и священнослужитель по имени Шелк в их числе. Ему суждено стать мессией Круговорота, от чего сильные мира сего в восторге не останутся. Да и сам Шелк не то чтобы рад своей участи…

Рэндалл Гаррет «Лорд Дарси. Убийства и магия»

Оккультный детектив в декорациях альтернативной реальности, где Англия и Франция едины, а магия чуть ли не популярнее науки? Неплохо. Харизматичный протагонист, за которым интересно наблюдать? Ещё лучше. Весь цикл в одном томе? Просто замечательно. Всё это о сборнике «Лорд Дарси. Убийства и магия» – истории за авторством Рэндалла Гаррета.

Егор Данилов «Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен»

Представьте себе мир, где небо затянуто облаками дыма и копоти. Картина безрадостная, но только так можно уберечь жизнь на поверхности от испепеляющего жара двух небесных Светил. И если Башни, создающие завесу, падут, это ознаменует начало конца. Первые семена великих перемен уже проросли. В грядущих событиях важную роль сыграют юный Эрик, фехтовальщик Цзиньлун и учёный Амаль. Пускай они разбросаны по разным уголкам света, их пути неразрывно связаны с судьбой мира.

Стивен Браст «Влад Талтош. Том 1»

Первые три части приключений магического Джеймса Бонда под одной обложкой. Влад Талтош – из тех, кто ходит по лезвию бритвы, то и дело рискуя сорваться. Он – наёмный убийца, изучающий запретную магию и вершащий тёмные дела на пару с опасным драконоподобным компаньоном. Иронично, что по-другому в Драгейре не выжить…

Бен Гэлли «Укрощая хаос»

Продолжение романов «Гонка за смертью» и «Жуткое утешение» , завершающее трилогию о похождениях невезучего взломщика. Келтро в одном шаге от желаемой свободы. Однако его судьба в руках тех, с кем уж точно не стоит иметь дел. Улицы города охватывает хаос, а великая тьма готовится вырваться на свободу. Большая игра вот-вот завершится, и шансы Келтро победить невысоки. Но и не равны нулю. А этого ему вполне достаточно.

Грег Киз «Настоящая королева»

Финал грандиозного цикла Грега Киза на стыке эпического и тёмного фэнтези. Со смертью Тернового короля мир начал увядать. Чтобы спасти дорогих ему людей от страшной участи, Эспер Белый отправляется в поход, зная, что тот может стать для него последним. Энни занимает трон, который считает своим по праву, однако у церкви и короля соседней Ханзы другие планы. Сможет ли она удержать власть, когда мир катится в пропасть?

Виктория Ман «Цветущие в вечности»

Суровая фэнтезийная драма-однотомник, вдохновлённая восточной культурой. В семье князя Иссу долгожданное пополнение: Гору, наследнику с необычным даром суждено стать живым оружием и частью паутины интриг своего отца. Разумеется, мнения юноши никто спрашивать не станет. А зря: когда человеку пророчат судьбу чудовища, очень трудно не поддаться тьме и остаться собой.

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