Что почитать: 9 эпичных и мрачных фэнтези-книг

Май в самом разгаре! Для всех, кто планирует провести его за чтением и хочет эпических и мрачных приключений, но ещё не выбрал подходящую историю, издательство Fanzon собрало в одном месте громкие новинки и книги, уже успевшие стать хитами.
Апарна Верма «Король-феникс»
Технофэнтези в стиле «Дюны» с индийским колоритом. Пустынное королевство Раванс под угрозой: земли, которым покровительствует богиня Феникс, рискуют исчезнуть после явления Пророка. Он принесёт с собой огонь и разрушение, чего допустить никак нельзя. Лио, правитель Раванса, пойдет на всё ради спасения страны. Его дочь – принцесса Элина – постарается доказать, что достойна занять место отца. А наёмник по имени Яссен отринет прошлое, чтобы обрести желанную свободу.
Жуан Сильва «Семена войны»
Дебютный роман, в котором прослеживаются параллели с лучшими работами Джо Аберкромби. За десять лет до начала истории континент Аларкан был поднят из глубин океана на поверхность Силами Истинного Бога. Люди, страдающие от тирании правителей родных земель, устремились туда в поисках надежды, мечтая начать с чистого листа. Однако вскоре война приходит и на Аларкан. Какую роль в грядущих событиях сыграют криминальный босс, наёмник в отставке и ложное божество?
Джин Вулф «Литания Длинного Солнца»
Два романа Джина Вулфа – «Тёмная сторона Длинного Солнца» и «Озеро Длинного Солнца» – под одной обложкой. Добро пожаловать на борт Круговорота – колоссального корабля-ковчега, бороздящего космические просторы. Правда, его обитатели уже давно забыли, куда и зачем направлялись. Они живут по своим законам, и священнослужитель по имени Шелк в их числе. Ему суждено стать мессией Круговорота, от чего сильные мира сего в восторге не останутся. Да и сам Шелк не то чтобы рад своей участи…
Рэндалл Гаррет «Лорд Дарси. Убийства и магия»
Оккультный детектив в декорациях альтернативной реальности, где Англия и Франция едины, а магия чуть ли не популярнее науки? Неплохо. Харизматичный протагонист, за которым интересно наблюдать? Ещё лучше. Весь цикл в одном томе? Просто замечательно. Всё это о сборнике «Лорд Дарси. Убийства и магия» – истории за авторством Рэндалла Гаррета.
Егор Данилов «Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен»
Представьте себе мир, где небо затянуто облаками дыма и копоти. Картина безрадостная, но только так можно уберечь жизнь на поверхности от испепеляющего жара двух небесных Светил. И если Башни, создающие завесу, падут, это ознаменует начало конца. Первые семена великих перемен уже проросли. В грядущих событиях важную роль сыграют юный Эрик, фехтовальщик Цзиньлун и учёный Амаль. Пускай они разбросаны по разным уголкам света, их пути неразрывно связаны с судьбой мира.
Стивен Браст «Влад Талтош. Том 1»
Первые три части приключений магического Джеймса Бонда под одной обложкой. Влад Талтош – из тех, кто ходит по лезвию бритвы, то и дело рискуя сорваться. Он – наёмный убийца, изучающий запретную магию и вершащий тёмные дела на пару с опасным драконоподобным компаньоном. Иронично, что по-другому в Драгейре не выжить…
Бен Гэлли «Укрощая хаос»
Продолжение романов «Гонка за смертью» и «Жуткое утешение», завершающее трилогию о похождениях невезучего взломщика. Келтро в одном шаге от желаемой свободы. Однако его судьба в руках тех, с кем уж точно не стоит иметь дел. Улицы города охватывает хаос, а великая тьма готовится вырваться на свободу. Большая игра вот-вот завершится, и шансы Келтро победить невысоки. Но и не равны нулю. А этого ему вполне достаточно.
Грег Киз «Настоящая королева»
Финал грандиозного цикла Грега Киза на стыке эпического и тёмного фэнтези. Со смертью Тернового короля мир начал увядать. Чтобы спасти дорогих ему людей от страшной участи, Эспер Белый отправляется в поход, зная, что тот может стать для него последним. Энни занимает трон, который считает своим по праву, однако у церкви и короля соседней Ханзы другие планы. Сможет ли она удержать власть, когда мир катится в пропасть?
Виктория Ман «Цветущие в вечности»
Суровая фэнтезийная драма-однотомник, вдохновлённая восточной культурой. В семье князя Иссу долгожданное пополнение: Гору, наследнику с необычным даром суждено стать живым оружием и частью паутины интриг своего отца. Разумеется, мнения юноши никто спрашивать не станет. А зря: когда человеку пророчат судьбу чудовища, очень трудно не поддаться тьме и остаться собой.
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