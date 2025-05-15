«Я написал то, что хотел бы читать сам». Беседа с писателем Жуаном Сильвой

Португалец Жуан Сильва, живущий в Великобритании и пишущий на английском языке, дебютировал в фэнтези в 2023 году с романом «Семена войны». Книга получила тёплый приём у поклонников гримдарка, а недавно вышла и на русском языке. Нам удалось поговорить с автором и расспросить его о творческом пути и первом романе.

Для тех поклонников фэнтези, кто только думает, стоит ли браться за «Семена войны»: не могли бы вы вкратце рассказать, чего стоит ожидать от вашего романа?

Я бы охарактеризовал «Семена войны» как эпическое фэнтези, которое начинается неспешно. Но постепенно темп событий растёт, и к финалу динамика достигает высокого уровня. Отмечу, что это не история о фермерском мальчишке, который должен спасти мир, — в центре сюжета не типичные для эпического фэнтези персонажи.

Основных героев в книге трое. Мать-одиночка Гимлор, которая прошла войну, а теперь стала эдаким криминальным боссом и пытается защитить город, основанный переселенцами в попытке найти лучшую долю на новом континенте. Бывший мелкий мошенник, Орберезис, который долго и успешно выдаёт себя за настоящего бога. И прославленный наёмник Редноу — он очень устал от войн и собирается уйти на покой, но ему никак не удаётся это сделать. Хотя я постарался сделать сюжет захватывающим и богатым на загадки, мне кажется, что именно персонажи стали козырем романа.

Ещё упомяну, что в «Семенах войны» сильна гримдарковая составляющая, поэтому, думаю, у книги есть хорошие шансы понравиться тем, кто любит мрачное фэнтези.

В отзывах «Семена войны» сравнивали одновременно с романами Джо Аберкромби и Брендона Сандерсона. Авторы, безусловно, очень разные, но оба относятся к числу ярчайших звёзд современного фэнтези. Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с этими писателями?

Читая Аберкромби и Сандерсона, я ловил себя на мысли, что хочу найти роман, где сочетались бы качества, за которые я люблю этих двух авторов. Мне не удалось отыскать такую книгу, и я постарался написать её сам. Очень приятно, когда «Семена войны» характеризуют так, как вы сказали, ведь именно к этому я и стремился. Такие сравнения очень лестны и кажутся мне почти невероятными, ведь Аберкромби и Сандерсон — мои любимые авторы. Конечно, у них совершенно разные подходы к фэнтези. В книгах Джо Аберкромби мне очень нравится язык, суровость сюжетов и то, как он работает с персонажами. Но в его романах обычно мало магии и миры во многом приближены к реальности. А вот Брендон Сандерсон великолепно создаёт продуманные магические системы и оригинальные фэнтезийные миры.

Маги в мире Сильвы используют дым, чтобы обрести сверхъестественные способности — у каждого они свои

Когда читаешь «Семена войны» и знакомишься с их магической системой, возникает ощущение, что её мог бы придумать именно Сандерсон. Расскажите, пожалуйста, как она родилась?

Я слушал одну из любимых музыкальных групп, The Sword, а именно альбом Warp Riders. Песни в нём посвящены путешествиям во времени и пространстве. Как раз в это время я думал о том, какой может быть магическая система в моём мире, и обратил внимание, что в одной из песен упомянут священный дым. Я подумал о магии, которую встречал в фэнтези, и не смог вспомнить ни одной, где в основе лежал бы дым. Тогда я задался вопросом, как такое волшебство могло бы работать, в чём были бы его особенности, какова была бы цена его использования. Отвечая для себя на эти вопросы, я создал магию, которая подошла задуманной мною истории.

Вы упомянули, что считаете персонажей козырем «Семян войны», и я согласен с тем, что протагонисты получились очень колоритными и интересными. Как появились их образы?

Каждый из персонажей родом из собственной истории. У меня на компьютере есть папка под названием «кладбище», куда я складываю задумки, которые по тем или иным причинам не реализовал, — мне не хочется, чтобы они пропадали. Порой бывает так, что идея не подходит для книги, но в сочетании с другими может сработать в иной истории. Это и произошло с «Семенами войны».

Когда я смотрел сериал «Дэдвуд», мне захотелось написать фэнтезийную историю в схожем духе — о поселении на едва освоенной территории, без ковбоев, зато в фэнтезийном сеттинге.

Наёмника Редноу я изначально придумал для сюжета, который в итоге посчитал недостаточно интересным. Но персонаж мне нравился, и я решил найти ему место в другой истории.

А образ Орберезиса появился, когда я смотрел документальный фильм про пророка и захотел написать о персонаже, которого считают богом. Но поскольку повествование ведётся в том числе от его лица, мы знаем, что на самом деле он мошенник и самозванец.

Когда я задумался о том, как могу сплести эти идеи, родились «Семена войны».

В мире романа недавно появился новый загадочный континент, где разворачивается значительная часть событий

Всех трёх протагонистов объединяет то, что они лидеры, за ними идут люди. Что, на ваш взгляд, позволяет человеку стать достойным лидером?

На мой взгляд, хорошие лидеры вдохновляют своим примером. Ими становятся те, кто в критической ситуации готов взять ответственность на себя. А ещё они способны подтолкнуть людей к определённым действиям и помочь им достичь цели. Для меня заслуживающий уважения лидер — это тот, кто своими поступками задаёт высокие стандарты и способен добиться того, чтобы окружающие тоже к ним стремились.

Если говорить о моих персонажах, то мне кажется, что каждый из них по-своему проявляет себя как лидер. У них есть и качества, полезные для этой роли, и слабости. Думаю, это придаёт героям реалистичности — все они лидеры, но не обязательно достойные. Всё как в реальном мире: если кто-то занимает руководящий пост, это ещё не означает, что он хороший лидер.

Мне очень интересна тема власти, и я исследую её на страницах романа. Возможно, дело в том, что я люблю контролировать всё происходящее со мной. Работая над романом, я постоянно задавался вопросом, как я поступил бы на месте персонажей, имея ту власть, которая есть у них.

Ещё всех трёх героев романа объединяет то, что они ищут своё место в мире. Вы сами уехали из родной страны и, если не ошибаюсь, много переезжали. Можно ли сказать, что это стремление персонажей книги навеяно вашим жизненным опытом?

Я не осознавал это, когда писал роман, но вы правы. В книге мы видим, что Гимлор нашла новый дом. Она счастлива, но находятся люди, стремящиеся отнять у неё это место. А Редноу был странником всю жизнь и нигде надолго не задерживался, вот почему у него своеобразное представление о доме. Наконец, Орберезис очень давно был вынужден покинуть родной город — он возвращается в него спустя много лет, но далеко не все ему там рады.

Сам я переехал из Португалии в 2016 году и с тех пор успел пожить в Дании и нескольких городах Великобритании. Часто меняя место жительства, задумываешься о том, что же такое для тебя дом. Вопросы, которые я задаю себе, безусловно, нашли отражение в «Семенах войны».

Не только магия придаёт сеттингу «Семян войны» самобытности — у него хватает и других особенностей вроде причудливой местной живности

В одном из интервью вы сказали, что очень ждёте экранизацию «Лучше подавать холодным», потому что она может возродить гримдарк, который сейчас умирает. Почему вы так оцениваете состояние этого направления?

Я не имел в виду, что направление в буквальном смысле умирает, ведь есть популярные авторы гримдарка. Но даже если посмотреть на звёзд гримдарка, можно увидеть, что многие из них несколько отходят от этого направления, и не без причины. Скажем, в «Дьяволах» Джо Аберкромби, насколько я знаю, юмора больше, чем мрачности. Или Марк Лоуренс — в последние годы он пишет высокое фэнтези.

Я говорил скорее о том, что издательства сейчас сфокусированы на других направлениях фэнтези, а гримдарк развивается на ниве самиздата. Я, конечно, отношусь к этому хорошо, но чтобы направление по-настоящему процветало, с ним должны активно работать и традиционные издатели.

Именно поэтому вы избрали путь самиздата?

Поначалу я попробовал пойти традиционным путём — найти литературного агента и затем попытаться привлечь издателей, но получил ряд отказов. Это был разгар пандемии, и тогда, как мне кажется, издатели концентрировались на ромфанте и уютных историях, не интересуясь гримдарком. Видимо, повседневность и так была слишком мрачной.

Кроме того, путь книги к читателю в традиционном издании очень долог. Поиски агента зачастую занимают около года, ещё примерно год может уйти на переговоры и заключение контракта, а потом понадобится ещё один год, чтобы книга увидела свет. Мне бы не хватило терпения, чтобы пройти через этот длительный и изматывающий процесс, — я просто хотел, чтобы роман читали.

Я был уверен в нём, ведь написал то, что хотел бы читать сам, и не сомневался: найдётся аудитория со схожими вкусами. Поэтому я подумал: не стоит ждать несколько лет, надеясь, что ситуация в книжной индустрии изменится и запрос на эпическое и тёмное фэнтези возрастёт. Я начал изучать сферу самиздата, пришёл к выводу, что она мне ближе, и решил выпустить роман самостоятельно. Мне нравится возможность сохранять полный творческий контроль над книгой, самому решать, кто будет её иллюстрировать и редактировать или сколько она будет стоить. На мой взгляд, самиздат — отличная альтернатива для авторов, пишущих в направлениях, которые сейчас непопулярны.

Пока «Семена войны» чувствуют себя неплохо: их тепло приняли те, для кого я писал роман. Это для меня важнее всего.

На английском языке уже вышло продолжение «Семян войны», и сейчас автор активно работает над третьим томом

Что было для вас самым трудным при работе над дебютным романом?

Пожалуй, труднее всего было забраться в голову к Орберезису. Он неоднозначный персонаж, и я постоянно думал о том, насколько привлекательным его можно сделать. Строго говоря, он не должен вызывать симпатию, но я не хотел превращать его и в сугубо отрицательного героя. Я старался создать сложный образ, показать его мотивы и цели, чтобы вызвать у читателя понимание. Выдержать баланс, сделав персонажа таким, как мне хотелось, было очень непросто.

Трудно было синхронизировать сюжетные линии, распланировать, что и когда происходит с тремя центральными персонажами. Когда мы встречаем их впервые, они находятся в разных регионах. Их истории до поры развиваются обособленно, но постепенно начинают переплетаться.

В одном из интервью вы говорили, что очень много читали фэнтези в юности, а затем на несколько лет переключились на книги, которые принято относить к «большой» литературе. Есть ли среди них те, что повлияли на ваше творчество?

Нет. Я рассматриваю этот период своей читательской жизни как тёмные времена, когда я не получал от чтения большого удовольствия и не испытывал порывов писать. Я всегда любил фэнтези за глубокое погружение в иные миры, в детстве просто не мог оторваться от книг и не замечал, как пролетает время. До сих пор помню это чувство.

В старших классах школы и университете я стал читать то, что принято называть большой литературой, — книги, которые считаются значимыми и высоко оценены профессиональными критиками. Но, если честно, читая их, я не испытывал подобного упоения. Брался за них потому, что их считали выдающимися другие люди. Не могу сказать, что это были плохие книги, но меня они не цепляли. А мне хочется читать не только ради смыслов, но и ради удовольствия. На мой взгляд, в фэнтезийных произведениях часто тоже есть глубокий смысл, но подан он через увлекательную историю.

Читайте также Читаем книгу: Жуан Сильва — Семена войны Кот-император 13.04.2025 3490 Отрывок, в которой героине является крайне недружественный переговорщик.

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