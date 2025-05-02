«Мы откликаемся на истории, где герои бросают вызов судьбе». Беседа с писательницей Апарной Вермой

Писать о Лио мне очень понравилось. Пожалуй, ключевым в раскрытии его непростого характера были его отношения с дочерью и то, как они связаны с судьбой его королевства. В начале «Короля-феникса» Лио предстаёт авторитарным правителем, который находится в зените могущества. Но он понимает, что ему вскоре нужно будет передать власть своей повзрослевшей наследнице. И внутренне он сопротивляется этой перспективе, хотя, как мне кажется, сам не вполне отдаёт себе в этом отчёт. Он ищет оправдание, чтобы не торопиться с этим, и легко находит его в необходимости отыскать и одолеть пророка, защитив страну и семью.

Именно тесное переплетение его отношений с дочерью и устремлений, многие из которых эгоистичны, сформировало образ Лио. Одной из ключевых сцен романа я считаю ту, где между отцом и дочерью происходит столкновение. Секреты оказываются раскрыты, и мы видим, к чему это приводит.