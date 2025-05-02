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Книги|Фантасты
#интервью#писатели-фантасты#Индия#восточное фэнтези

«Мы откликаемся на истории, где герои бросают вызов судьбе». Беседа с писательницей Апарной Вермой

Дмитрий Злотницкий
2 мая 10:00
6 минут на чтение
В 2021 году Апарна Верма самостоятельно выпустила фэнтези с элементами научной фантастики под названием The Boy with Fire. Книга завоевала большую популярность в социальных сетях, что привлекло внимание одного из ведущих издательств фантастики, Orbit. Спустя два года роман вышел под новым названием, «Король-феникс», совсем недавно он появился и на русском языке. 
В честь этого мы поговорили с молодой писательницей о её дебютной книге, влиянии на неё индийской мифологии и роли TikTok в успехе романа.

«Мне хотелось раскрыть глубину и двойственность персонажей индийской мифологии»

«Король-феникс» — ваш дебютный роман. Расскажите, пожалуйста, чего читателям ожидать от него.
Это сплав фэнтези и научной фантастики, так что на страницах романа вас ждут элементы обоих этих направлений. В значительной степени «Король-феникс» основан на индийской мифологии, в частности на историях о богине Кали. Я использовала их для того, чтобы создать мир книги и образы главных героев. Центральными действующими лицами выступают профессиональный убийца, наследница престола и тиран, цепляющийся за власть. Их судьбы переплетаются, когда наступает время для возрождения богини. 
Если вы любите книги, где много интриг, политических манипуляций и предательств, то «Король-феникс» написан для вас.
Почему вы решили изобразить мир на стыке фантастики и фэнтези, где магия соседствует с довольно продвинутыми технологиями?
Мне кажется, такой подход отражает нашу реальность, в которой будущее и прошлое переплетены. Вы записываете беседу на телефон, у нас есть электромобили, мы вовсю используем нейросети и стремимся к полётам на Марс… Можно сказать, что мы живём в фантастическом мире. Но в то же время мы говорим о легендах, о богах, о судьбе. И когда я начала писать «Короля-феникса», эта мысль пришла мне в голову, и потому я решила показать мир, в котором соседствуют элементы фэнтези и научной фантастики.
Вы выросли в США, но родились в Индии. Только ли это побудило вас использовать индийские легенды в качестве основы для мифологии вашего фэнтезийного мира, или были другие причины?
Прежде всего, в индийской мифологии меня привлекает обширная галерея персонажей. Индийские боги очень похожи на людей — они злятся, завидуют, совершают дурные поступки. Они поддаются эмоциям и действуют под их влиянием, и этим они напоминают нас с вами. Пожалуй, именно этим они меня заинтересовали, сначала как читательницу, а затем и как писательницу. 
Возьмём для примера Кали. Многие, особенно на Западе, воспринимают её как чудовищное создание. Они видели её классическое изображение, где Кали стоит с отрубленной головой, показывает свой красный язык, а ногой попирает тело мёртвого мужчины. Этот образ приходит на ум, когда слышишь её имя, — он пугающий, и таким должен быть. 
Но если углубиться в мифологию, то окажется, что её часто называют Кали Ма, где «Ма» означает «мать». Матери по своей сути защитницы. Они любят, направляют и оберегают детей. Именно этим и занимается Кали Ма, и для защиты своих детей она не остановится ни перед чем. 
Эту глубину и двойственность персонажей индийской мифологии мне хотелось исследовать и раскрыть в «Короле-фениксе».
Возможно ли, что использование индуистской мифологии наложило на повествование отпечаток, который может быть не очевиден читателям, слабо знакомым с этой культурой?
С моральной точки зрения неправильна позиция монотеистических религий, утверждающих, что существует только их бог. Что, поклоняясь другому божеству, ты совершаешь преступление и должен быть обращён в истинную веру. Олицетворением такого отношения стали крестовые походы, да и сейчас мы видим, как некоторые религии проявляют изрядную неуживчивость. Индуизм же в силу того, насколько он всеобъемлющий, лишён такой бескомпромиссности и открыт к разнообразию. Поэтому в «Короле-фениксе» вы увидите разных богов и реакцию персонажей на их существование. И часто персонажи будут убеждены, что именно их бог — единственный истинный. Но какой тогда будет реакция на других богов с их внушительной мощью и своими целями? Это одна из тем, которые я пытаюсь исследовать в трилогии.
Другой важной темой «Короля-феникса» я бы назвал попытку человека бороться с предначертанием. В древних мифах такие попытки обычно оборачивались фиаско, но в современном фэнтези героям подчас удаётся добиться успехов. Как вы считаете, с чем связана эта своего рода эволюция в отношении взглядов на судьбу?
Думаю, мы очень любим идею свободы воли и потому откликаемся на истории, в которых герои бросают вызов судьбе. Нам нравится думать, что человек может сам определить свой путь и не зависит от богов, высших сил или судьбы. Подобный взгляд на жизнь многое даёт людям, и я во многом разделяю его. 
Но в то же время я не рассматриваю судьбу как ловушку. Мифологический и религиозный взгляд на судьбу помогает человеку взглянуть на свою жизнь и лучше понять её смысл.
Два из трёх главных героев «Короля-феникса» молоды, а вот третий, король Лио, человек средних лет. Можете рассказать, как рождался этот персонаж?
Писать о Лио мне очень понравилось. Пожалуй, ключевым в раскрытии его непростого характера были его отношения с дочерью и то, как они связаны с судьбой его королевства. В начале «Короля-феникса» Лио предстаёт авторитарным правителем, который находится в зените могущества. Но он понимает, что ему вскоре нужно будет передать власть своей повзрослевшей наследнице. И внутренне он сопротивляется этой перспективе, хотя, как мне кажется, сам не вполне отдаёт себе в этом отчёт. Он ищет оправдание, чтобы не торопиться с этим, и легко находит его в необходимости отыскать и одолеть пророка, защитив страну и семью.
Именно тесное переплетение его отношений с дочерью и устремлений, многие из которых эгоистичны, сформировало образ Лио. Одной из ключевых сцен романа я считаю ту, где между отцом и дочерью происходит столкновение. Секреты оказываются раскрыты, и мы видим, к чему это приводит.

Основное место действия «Короля-феникса» — пустынное королевство Раванс, вдохновлённое индийским штатом Раджастан, где родилась писательница

«Если в твоей книге есть популярный троп, легко посоветовать её тем, кто его любит»

Прежде чем вашу книгу, «Короля-феникса», выпустило издательство Orbit, вы издали её самостоятельно. Как вы считаете, какое влияние это оказало на ваше становление в качестве писательницы?
Опыт самостоятельного издания книги помог мне набраться уверенности в своих силах и развить навыки, которые пригодились при работе с традиционным издательством. Например, умение правильно преподнести книгу аудитории и общаться с читателями. 
Думаю, начиная сотрудничать с издателем, я уже хорошо понимала, на что способна и что за книга у меня получилась. Когда ты работаешь с большой командой, может звучать множество идей о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы книга стала успешной. Убедившись, что я способна выпустить книгу сама, я обрела уверенность, которая помогла мне вести такой диалог на равных.
Если не ошибаюсь, вы самостоятельно заказывали арты по роману. Не могли бы вы немного рассказать о том, как сотрудничаете с художниками?
Заказывая иллюстрации, я оставляю художнику свободу в том, как показать персонажа или сцену. Описываю то, что нужно изобразить, рассказываю об эмоциональном наполнении, но затем не вмешиваюсь в процесс. Живопись — это другой вид искусства, и я не вправе указывать художнику: у него свой взгляд. Я всегда очень рада видеть фан-арты. Приходилось даже слышать от читателей, что они узнали обо мне именно благодаря им.
Ваш роман завоевал большую популярность в TikTok, где вы сами активно продвигали его. Почему вы решили сделать ставку на TikTok?
Прежде я не использовала TikTok и была уверена, что это соцсеть исключительно для подростков. Младший брат открыл мне глаза: оказывается, многие используют её, чтобы рассказывать про книги и создавать контент, посвящённый литературе. Я как раз готовилась выпустить книгу, и брат посоветовал мне попробовать продвинуть её в TikTok. Поначалу я ничего не публиковала, а только наблюдала, потому что всегда хорошо училась и привыкла начинать любое дело с изучения предмета. Вскоре я стала разбираться, что обсуждают пользователи и какие ролики набирают популярность. 
Думаю, я наделала ошибок, ведь осваивала всё сама. Но всё-таки именно TikTok помог мне обратить внимание читателей на роман. О популярности The Boy with Fire в TikTok вышел даже телевизионный репортаж, где показали множество роликов, в которых читатели рассказывали о книге. И это было уже не о самом романе, а о сформировавшемся вокруг него сообществе читателей, что вдвойне приятно.

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Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

#интервью#писатели-фантасты#Индия#восточное фэнтези
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