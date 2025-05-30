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#рецензии на книги#эпическое фэнтези

Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера». Удачный синтез штампов

Мария Лебеденко
30 мая 10:00
590
3 минуты на чтение
Много веков назад в Иллиане жили эльфы и драконы. Но безумный эльф Валанис, возжелав абсолютной власти, развязал кровопролитную войну. Страна погружалась в хаос до тех пор, пока самый могучий из крылатых ящеров не пожертвовал собой, связав злодея чарами. Бессмертный народ покинул континент, а драконов мало-помалу истребили люди — слабое, но многочисленное племя, которое возводило свои крепости на руинах эльфийских городов. Но пророчество гласит, что однажды магические народы вернутся в Иллиан, чтобы окончательно победить Валаниса…
Philip C. Quaintrell
Rise of the Ranger
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2017
Художник: Кристиан Макграт
Переводчик: Д. Селюкова
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2025
Серия: «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»
512 с., 4000 экз.
«Эхо судьбы», часть 1
Похоже на:
сериал «Ведьмак» (2019 — н. в.)
Джордж Мартин «Игра престолов»
Филип Квантрелл признавался, что никогда не мечтал написать фэнтези, предпочитая научную фантастику. А вот читать о мечах и магии он любил — особенно Джорджа Мартина, Джона Толкина и Роберта Сальваторе. Видимо, в какой-то момент увлечение перевесило доводы рассудка — да так, что вышедший из-под клавиатуры Квантрелла фэнтезийный цикл разросся аж до четырнадцати книг.

Однако читательские предпочтения писателя повлияли не только на выбор жанра. Открывая «Восхождение рейнджера», нужно быть готовым к тому, что из текста будут в изобилии торчать знакомые уши. Давайте посчитаем: континент, поделённый на шесть королевств; драконы, которые когда-то были грозной силой, а теперь остались лишь в легендах; политически нейтральный орден стражей, в который вступают только сироты, неудачники и бастарды; раса эльфов — могучих бессмертных существ, у которых есть «эльфийский слух», «эльфийский взор» и «эльфийские рефлексы»; тёмный властелин, ключом к жизни которого становится кольцо; угрюмый скиталец-наёмник, выросший в древнем ордене убийц, члены которого закаляют детей волшебным эликсиром… Ещё не устали?

Да, Квантрелл не просто стоит на плечах гигантов, а буквально сидит у них на шее — его мир, словно коллаж, сложен из элементов, которые нельзя назвать оригинальными. Тем удивительнее, что швов в этой картине почти не видно — автор грамотно подгоняет один кусочек к другому при помощи местного лора, легенд и пророчеств, так что результат получается цельным. Правда, из-за обилия деталей, которые нужно сообщить читателю в первой книге, герои иногда общаются экспозицией — но диалоги в целом не самая сильная сторона «Восхождения рейнджера».

А вот за что роман стоит похвалить, так это за ураганный экшен и сочные, напряжённые описания сражений. Битвы здесь невероятно зрелищны — сплошной звон мечей, стрелы, вонзающиеся в доспехи, тёплая кровь на камнях и вспышки боевых заклинаний. А ещё поединки следуют один за другим, не давая читателю передышки,— автор постоянно переключается между восемью основными героями, то и дело подбрасывая им смертельные испытания. Заскучать за книгой не получится — да и завершается она, словно сезон хорошего сериала, масштабной финальной схваткой и клиффхэнгером.

За действием можно и позабыть про персонажей — тем более что глубиной проработки они не то чтобы блещут. Квантрелл даёт им ровно столько уникальных черт и трагических предысторий, сколько нужно, чтобы обрисовать характеры — но не больше. Вот благородный паладин-бастард, движимый чувством долга. Вот хмурый старый рейнджер с золотым сердцем, ведомый своими демонами и скрывающий множество тайн. Вот зеленоглазая эльфийская принцесса, решительная и упрямая, которая влюбляется в симпатичного паладина с первого взгляда (ведь для постепенного развития их чувств потребовалось бы много времени, которое лучше уделить экшену).

Да, героев легко отличить друг от друга, ими даже можно проникнуться — но тем, кто хочет видеть в фэнтези сложные характеры или глубокий психологизм, здесь ловить нечего. Кроме того, почти все положительные действующие лица в «Восхождении рейнджера» защищены сюжетной бронёй — тут она называется «магия». От злодеев тоже не стоит ждать неоднозначности — они одержимы жаждой власти, выглядят угрожающе и дерутся жестоко и красиво. А большего им и не надо.
Итог: первый сезон сериала… простите, первый роман цикла получился крепким, увлекательным фэнтези, которое компенсирует недостаток свежих идей яркими сражениями и высоким темпом происходящего. Будем надеяться, что в продолжении нас ждёт ещё больше захватывающих битв, живописных локаций и могучих драконов — главное, чтобы шоураннер не подвёл.

Фэнтезийные матрёшки

Цикл «Эхо судьбы», первой книгой которого служит «Восхождение рейнджера», насчитывает девять романов (последний увидел свет в 2021 году) и повесть. Но на этом приключения в Иллиане не заканчиваются. «Эхо», в свою очередь — часть более масштабного цикла Verda, куда также входят подциклы The Ranger Archives (три книги-приквела к основным событиям) и A Time of Dragons (два романа, посвящённые далёкому прошлому мира).

Волк рухнул на острие всем весом, окровавленный клинок вошел точно в пасть и вышел из затылка.

Эшер перевернул волка и, упершись ногой в его грудь, вытянул меч. Он чувствовал, как жизнь покидает этого красивого опасного зверя, извращенного злой волей безумного человека.

Теперь — никакого искупления.

Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да, если любите сражения, эльфов и магию (в любых сочетаниях).

Удачно

  • описания сражений
  • кинематографичность
  • динамичный темп

Неудачно

  • отсутствие оригинальных идей
  • шаблонные злодеи
  • лексические повторы

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#эпическое фэнтези
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