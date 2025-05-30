Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера». Удачный синтез штампов

Филип Квантрелл признавался, что никогда не мечтал написать фэнтези, предпочитая научную фантастику. А вот читать о мечах и магии он любил — особенно Джорджа Мартина, Джона Толкина и Роберта Сальваторе. Видимо, в какой-то момент увлечение перевесило доводы рассудка — да так, что вышедший из-под клавиатуры Квантрелла фэнтезийный цикл разросся аж до четырнадцати книг.









Однако читательские предпочтения писателя повлияли не только на выбор жанра. Открывая «Восхождение рейнджера», нужно быть готовым к тому, что из текста будут в изобилии торчать знакомые уши. Давайте посчитаем: континент, поделённый на шесть королевств; драконы, которые когда-то были грозной силой, а теперь остались лишь в легендах; политически нейтральный орден стражей, в который вступают только сироты, неудачники и бастарды; раса эльфов — могучих бессмертных существ, у которых есть «эльфийский слух», «эльфийский взор» и «эльфийские рефлексы»; тёмный властелин, ключом к жизни которого становится кольцо; угрюмый скиталец-наёмник, выросший в древнем ордене убийц, члены которого закаляют детей волшебным эликсиром… Ещё не устали?





Да, Квантрелл не просто стоит на плечах гигантов, а буквально сидит у них на шее — его мир, словно коллаж, сложен из элементов, которые нельзя назвать оригинальными. Тем удивительнее, что швов в этой картине почти не видно — автор грамотно подгоняет один кусочек к другому при помощи местного лора, легенд и пророчеств, так что результат получается цельным. Правда, из-за обилия деталей, которые нужно сообщить читателю в первой книге, герои иногда общаются экспозицией — но диалоги в целом не самая сильная сторона «Восхождения рейнджера».





А вот за что роман стоит похвалить, так это за ураганный экшен и сочные, напряжённые описания сражений. Битвы здесь невероятно зрелищны — сплошной звон мечей, стрелы, вонзающиеся в доспехи, тёплая кровь на камнях и вспышки боевых заклинаний. А ещё поединки следуют один за другим, не давая читателю передышки,— автор постоянно переключается между восемью основными героями, то и дело подбрасывая им смертельные испытания. Заскучать за книгой не получится — да и завершается она, словно сезон хорошего сериала, масштабной финальной схваткой и клиффхэнгером.





За действием можно и позабыть про персонажей — тем более что глубиной проработки они не то чтобы блещут. Квантрелл даёт им ровно столько уникальных черт и трагических предысторий, сколько нужно, чтобы обрисовать характеры — но не больше. Вот благородный паладин-бастард, движимый чувством долга. Вот хмурый старый рейнджер с золотым сердцем, ведомый своими демонами и скрывающий множество тайн. Вот зеленоглазая эльфийская принцесса, решительная и упрямая, которая влюбляется в симпатичного паладина с первого взгляда (ведь для постепенного развития их чувств потребовалось бы много времени, которое лучше уделить экшену).



