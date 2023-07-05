Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 2: в России

За неимением громких блокбастеров российские кинотеатры осваивают фильмы, от которых отмахнулся Голливуд. Тут и провальный (но всё равно любопытный!) триллер с Беном Аффлеком, и удалой боевик с Джеки Чаном, и индийский суперхит про героических шпионов. А те, кто предпочитает авторское кино, в июле получат уникальную возможность увидеть на большом экране сразу два фантастических шедевра прошлого, которые до этого никогда толком не выходили в российский прокат.

Гипнотик

Hypnotic

Когда? 6 июля.

Что? Триллер-головоломка от режиссёра «Города грехов».

О чём? Детектив Дэнни Рурк расследует необычное ограбление банка, совершённое незнакомыми друг с другом людьми. Объединяет налётчиков лишь загадочный мужчина, с которым каждый из них говорил перед преступлением. Вскоре детектив узнаёт, что его цель — могущественный телепат-гипнотик Деллрейн, способный подчинять чужую волю. И планы Деллрейна напрямую связаны с малолетней дочерью Дэнни, бесследно пропавшей три года назад.

Что известно? «Гипнотик» чересчур запоздал. Хулиган-самоучка Роберт Родригес («Дети шпионов», «Город грехов») придумал первую версию истории ещё в 2002 году, но лишь 16 лет спустя нашёл на неё финансирование, доработав черновик с опытным жанровым сценаристом Максом Боренштейном («Годзилла против Конга»). Из-за коронавируса производство трижды откладывалось, а намеченные в Лос-Анджелесе съёмки пришлось перенести сначала в более дешёвый Торонто, а затем — и вовсе на родину режиссёра, в Техас.

Когда же дело дошло до премьеры, изначальный прокатчик фильма обанкротился, а новый решил не тратиться на рекламу. В итоге «Гипнотик» собрал в американском прокате ничтожные 1,9 миллиона долларов — позор для боевика с Беном Аффлеком в главной роли! Критики тоже приняли ленту без энтузиазма. Несмотря на компетентную режиссуру Родригеса и впечатляющее число сюжетных поворотов, рецензии называют «Гипнотик» бюджетной копией «Начала» Кристофера Нолана, более глупой и менее захватывающей.

Патхан: Схватка со смертью

पठान / Pathaan

Когда? 13 июля.

Что? Индийский приключенческий блокбастер в духе «Форсажа».

О чём? Разведка Индии RAW получает информацию о готовящемся покушении на президента страны. За организацией теракта стоит бывший агент RAW Джим, переметнувшийся к пакистанским исламистам, чтобы отомстить правительству за гибель семьи. Супершпион Патхан отправляется по следам злодеев и постепенно понимает: планы Джима намного масштабнее, чем думали спецслужбы, и теперь вся Индия под угрозой уничтожения…

Что известно? Со стороны «Патхан» может показаться очередным безумным восточным боевиком, малоинтересным для иностранцев. На самом деле это уже четвёртый фильм в популярной шпионской вселенной студии YRF, эдакий «Форсаж» по-болливудски. Предыдущие три части («Жил-был Тигр», «Тигр жив» и «Бой») суммарно собрали свыше 170 миллионов долларов, а «Патхан» даже вошёл в пятёрку самых кассовых индийских фильмов за всю историю.

Успех оказался настолько громким, что в России после почти незаметной премьеры в январе 2023 года «Патхана» выкупил новый прокатчик, и теперь лента выходит ещё раз, уже с подобающим размахом, рекламой и дубляжом. Международные критики встретили фильм тепло (85% положительных рецензий по версии Rotten Tomatoes), особо отметив зрелищные экшен-сцены, яркие музыкальные номера — куда же без них! — и глобальный масштаб сюжета. Подобно западным коллегам, индийские шпионы в погоне за террористами колесят по всему свету, от Дубая до Парижа и Москвы.

Круче некуда

狂怒沙暴 / Hidden Strike

Когда? 13 июля (кинотеатры РФ), 28 июля (Netflix).

Что? Китайский комедийный боевик с Джоном Синой и Джеки Чаном.

О чём? Недалёкое будущее. В мире, разорённом войной, нет ничего ценнее нефти. Поэтому, когда группа вооружённых негодяев захватывает китайский нефтеперерабатывающий завод в Ираке, компания-владелец обращается к лучшим из лучших — бывшему спецназовцу Фэну Ло и его элитному отряду наёмников. Неожиданно на их пути встаёт американский морпех Крис Ван Хорн, у которого к террористам личные счёты. Двум сварливым воякам придётся найти общий язык, чтобы сорвать ограбление века.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=VXolnay6Jzs

Что известно? «Круче некуда» — ещё один пришелец из прошлого, потерявшийся на пути к экранам. Проект был анонсирован аж в 2018 году как пример успешного международного партнерства: ведущие звёзды боевиков Востока и Запада, китайские продюсеры и съёмочная группа, но под руководством американского режиссёра Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости»). До конца года состоялись съёмки, а затем… фильм просто пропал с радаров. То ли всему виной пандемия, то ли — спад интереса китайских зрителей к голливудским актёрам, то ли — Джон Сина, который навлёк на себя гнев КНР, неосторожно назвав спорный Тайвань отдельной страной.

Так или иначе, за пять лет интерес к «Круче некуда» растеряли даже прокатчики: в США и западной Европе релиз «слили» на Netflix, оставив кинопрокат странам Азии. Впрочем, судя по первым отзывам, внимания фильм всё же заслуживает. Да, сценарий не отличается глубиной, а компьютерным задникам заметно не хватает бюджета, зато между Синой и Джеки Чаном сложилась отличная химия, а режиссёр Во (сам бывший каскадёр) знает толк в постановке боёв.

Рубеж выживания

Last Sentinel

Когда? 20 июля.

Что? Антивоенная европейская драма об изоляции.

О чём? В 2063 году жизнь на Земле ютится на двух маленьких враждующих материках. Всё остальное поглотили климатические катастрофы и пламя мировой войны. Посреди разлившегося океана одна из сторон конфликта установила сторожевую платформу, где четверо солдат уже два года охраняют последнюю атомную бомбу на планете. Потеряв связь с домом, бойцы каждый день всё больше терзаются сомнениями. Где же враг? Почему их никто не сменяет? Существует ли ещё родина, которую они так самоотверженно защищают?

Что известно? Немногочисленных зрителей, которые добрались до «Рубежа» в кинотеатрах, фильм скорее разочаровал — и нетрудно понять почему. При такой завязке ждёшь скорее напряжённого параноидального триллера, но у эстонского режиссёра Танела Тоома («Правда и справедливость») свой подход. Фильм у него получился гнетущий, мрачный и очень неторопливый, с продуманным до мелочей звуком и дизайном интерьеров. А саспенс Тоома интересует меньше, чем сама атмосфера «осаждённой крепости», по привычке выискивающей врагов на горизонте.

А ещё — классика авторской фантастики на большом экране!

Помимо новинок в российском прокате можно будет найти два культовых фантастических триллера, снятых выдающимися режиссёрами на заре их карьеры.

13 июля стартуют показы «Донни Дарко» Ричарда Келли (в полной режиссёрской версии), одного из культовых фильмов начала 2000-х. Подобно фильмам «Малхолланд Драйв» и «Помни», «Донни Дарко» размывает границы благополучной американской жизни, заставляет зрителей сомневаться в самих законах реальности. Для чего судьба уберегла нелюдимого подростка от самолётного двигателя, невесть как упавшего на его спальню? Существует ли на самом деле зловещий кролик Фрэнк, преследующий героя? Способен ли человек разорвать петлю времени? Уже больше 20 лет фанаты строят вокруг фильма теории, а сам Ричард Келли регулярно манит их обещанием снять продолжение.

20 июля в прокат выходит «Дурная кровь» Леоса Каракса, где режиссёр откликается на эпидемию ВИЧ, охватившую Францию в 1980-е; только в реальности фильма вирус убивает тех, кто занимается сексом без любви. Чтобы рассчитаться с мстительной покровительницей, троица гангстеров решает выкрасть из лаборатории экспериментальную вакцину, но всё усложняется, когда молодой мошенник влюбляется в девушку своего подельника. «Дурная кровь» поразила фестивальную публику своей романтической атмосферой, виртуозной работой с цветом, а также игрой Жюльет Бинош и Жюли Дельпи, будущих икон французского кино.

И наконец, малые хорроры со всего света!

Каждый месяц в прокат выходят недорогие, но занятные фильмы ужасов. Российские дистрибьюторы часто пытаются искусственно привязать их к известным франшизам, хотя на самом деле эти фильмы не имеют к никакого отношения к голливудским «Заклятиям» и «Реинкарнациям». Но это вовсе не значит, что им нечего предложить зрителю! Рассказываем о наиболее интересных хоррор-новинках июля.

«Заклятье. Незаконченная глава» (The Ghost Writer) — камерный мистический детектив, в котором неудачливый писатель приезжает в дом погибшего отца, автора нескольких бестселлеров. Присвоив себе его неоконченную рукопись, герой пробуждает не только своё воображение, но и демонов прошлого. Британский режиссёр Пол Уилкинс решил разыграть паранормальную историю в реалистичном ключе, но это его и подвело: несмотря на оригинальный подход, фильм оказался совершенно не страшным.

С 6 июля в кинотеатрах РФ.

«Кукла. Реинкарнация зла» (บ้านเช่า..บูชายัญ / Home for Rent) — тайская хоррор-драма про молодую семью, которая сдаёт квартиру новым обаятельным жильцам, но те вдруг оказываются жестокими культистами. Режиссёр и сценарист Сопон Сукдаписит («Фантомы», «Фобия») уже давно зарекомендовал себя как специалист по ужасам, и его новую работу хвалят за зловещее настроение, обилие сюжетных поворотов и необычный формат — история показана с точки зрения сразу нескольких персонажей.

С 13 июля в кинотеатрах РФ.

«Кошмар» (оригинальное название: Marerittet) — норвежский психологический триллер о беременной женщине, которая страдает от сонного паралича и демонических видений. Критики справедливо сравнивают «Кошмар» с «Ребёнком Розмари» (разумеется, в пользу последнего), однако подмечают стильную режиссуру, отличный дизайн звука и несколько действительно страшных сцен.

С 20 июля в кинотеатрах РФ.